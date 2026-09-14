La propuesta, desarrollada junto con la Provincia, contempla terrenos en el predio de los antiguos galpones de YPF para vecinos afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte.

El Municipio proyecta 138 lotes para reubicar a familias de El Marquesado y Los Tilos

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Gobierno del Chubut avanzan en una propuesta urbanística destinada a brindar una solución habitacional definitiva a las familias de El Marquesado y Los Tilos cuyas viviendas fueron afectadas por el movimiento geológico del cerro Hermitte.

El proyecto contempla el desarrollo de 138 lotes en el predio donde funcionaban los antiguos galpones de YPF. La iniciativa surge a partir de los estudios y del informe técnico elaborado por la empresa IATASA, que determinó la inestabilidad de la zona, y apunta a reubicar a los vecinos cuyas viviendas presentan daños graves o condiciones que impiden su habitabilidad.

Uno de los ejes de la propuesta es que las familias beneficiarias puedan acceder directamente a la titularidad de dominio de los terrenos. Para ello, se prevé avanzar en una mensura conjunta y en las gestiones registrales necesarias, con el objetivo de agilizar la regularización de la propiedad.

El secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, explicó que el Municipio trabaja en articulación con la Provincia para que los vecinos afectados sean parte del desarrollo urbanístico previsto en el predio de YPF.

"Desde nuestro lugar, pusimos a disposición todo el equipo técnico, tanto de Planeamiento Urbano como de Agrimensura, para hacer una mensura de manera conjunta que, a la hora de realizar la inscripción registral, se les transfiera directamente la propiedad a los vecinos afectados", señaló.

El funcionario también indicó que continuarán los peritajes, considerados fundamentales para el cambio de partida inmobiliaria. En ese marco, precisó que el proyecto de mensura contempla 138 lotes y que los equipos municipales y provinciales trabajarán de manera coordinada para acelerar su concreción.

Además, el Municipio abrirá un expediente administrativo para reunir la documentación y avanzar con las gestiones legales necesarias, de modo que la Provincia cuente con los elementos requeridos para el proceso.

ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS

Marcela Medina, vecina de El Marquesado, valoró los avances y el compromiso de las autoridades en la búsqueda de una solución.

"Estamos contentos porque notamos los avances y el compromiso que está teniendo la Municipalidad para que todo se vaya resolviendo lo antes posible", expresó.

Medina también destacó el acompañamiento recibido mediante el subsidio inicial destinado al alquiler de viviendas y el esfuerzo conjunto para afrontar la situación que atraviesan las familias afectadas.