Permitirá la reubicación de las familias que residen en los barrios Los Tilos, El Marquesado y de la avenida Mazzaredo, afectadas por el desplazamiento del cerro Hermitte. Equipos técnicos de la Municipalidad y del Gobierno provincial mantuvieron un encuentro para coordinar las acciones administrativas, ambientales y de mensura que darán forma al proyecto habitacional y de infraestructura en el sector.

Avanzan en la mensura para el desarrollo urbano en la zona de los galpones de YPF

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante una nueva mesa de trabajo conjunta junto a representantes del Gobierno provincial para avanzar con la reubicación en la zona de los antiguos galpones de YPF, en Km 3, de aquellas familias con título de propiedad en los barrios Los Tilos, El Marquesado y de la avenida Mazzaredo, afectadas por el desplazamiento del cerro Hermitte.

El eje central del encuentro del que participaron la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla y el titular de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández junto a equipos técnicos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), se enfocó en el avance del proyecto de mensura y el diseño del desarrollo urbano proyectado en el predio próximo a la avenida Quintana.

Esta articulación interinstitucional resulta clave para cumplir con los rigores técnicos, ambientales y legales exigidos, garantizando la viabilidad de los servicios y un crecimiento ordenado de la ciudad.

El secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, destacó que el trabajo coordinado entre provincia y municipio permite optimizar los plazos administrativos, consolidando un esquema de desarrollo sostenible que prioriza la planificación integral del suelo urbano.