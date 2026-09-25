Chubut cubrirá medicamentos  a jubilados vulnerables de PAMI

El gobernador encabezó un encuentro con jubilados de Comodoro Rivadavia y anunció que la provincia cubrirá el desfasaje en el acceso a medicamentos de los afiliados de PAMI más vulnerables. “Aportaron toda la vida para tener una vejez y una salud dignas”, sostuvo Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este viernes de un encuentro con jubilados de Comodoro Rivadavia, en el marco de los festejos por el reciente Día del Jubilado, junto a los legisladores provinciales Emanuel Fernández y Paulina Hogalde; los secretarios de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, y de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; el concejal Martín Gómez; y el histórico dirigente de jubilados y pensionados del petróleo Mario “Chorizo” Quinteros.

Al momento de tomar la palabra, Torres sostuvo: “quise estar presente hoy, porque es muy importante reconocer el hermanamiento que tiene este grupo y la lucha que lleva adelante desde hace tanto tiempo, porque a Comodoro Rivadavia los forjaron ustedes, los pioneros de esta ciudad que tanta riqueza generó”, y agregó que “es fundamental enseñarle a los más jóvenes a no cometer los mismos errores del pasado, y para eso hay que tener la humildad suficiente de saber escuchar a los más grandes, que conocen verdaderamente los desafíos y las situaciones complejas que atravesó esta ciudad”.

En el mismo sentido, el mandatario provincial felicitó “a los socios fundadores del Centro, el cual conozco desde hace muchos años y hoy puedo ver que creció muchísimo en infraestructura, porque este es un trabajo que hicieron con el corazón”, y remarcó que “si este país se hubiese administrado con la austeridad y la vocación de servicio que tienen los centros de jubilados, la realidad sería muy distinta”.

“Tenemos que saber de dónde venimos y qué generaron esta ciudad y esta provincia”, indicó el Gobernador, y añadió que “nuestra provincia generó más de USD 300 mil millones en más de cien años, el equivalente a varias deudas externas. Y esa ganancia que se generó en estas tierras no resolvió el acceso a algo tan básico como el agua”, mencionó el mandatario, advirtiendo que “esto no se resolvió nunca, lamentablemente, porque la política siempre tuvo una mirada más demagógica, de pensar en el ‘costo político’ en lugar de pensar en las futuras generaciones”.

REPARACIÓN HISTÓRICA

El titular del Ejecutivo recordó: “cuando asumimos al frente del gobierno, nos encontramos con una situación catastrófica en la que ni siquiera sabíamos si íbamos a poder pagar los sueldos; y ni siquiera nos pudiéramos haber imaginado que íbamos a conseguir, tiempo después, el financiamiento para que Comodoro Rivadavia tenga la reparación histórica que se merece, con el bendito acueducto que se tendría que haber hecho hace décadas”.

En esta línea, puntualizó: “hoy logramos tener ese dinero, y muchos nos decían que había que ir a lo más chico porque ‘es lo que se ve’, y porque el acueducto se iba a reconocer dentro de 10 años, cuando ya no estuviéramos en la gestión; pero no íbamos a cometer los errores del pasado, y cada vez que nos sentábamos a hablar, el problema era el agua”.

“Este acueducto va a ser una reparación histórica para todos los que forjaron este suelo con esfuerzo y ganas, que son parte de toda la riqueza que se generó”, aseguró el gobernador.

“Yo, al igual que la mayoría de los chubutenses, quiero seguir viviendo acá, a diferencia de algunos que hacen una carrera política, se van y no vuelven nunca”, expresó Torres, y añadió que “los mismos que hoy nos quieren decir lo que necesitan Comodoro y la provincia son los que en su momento, con ese famoso ‘precio sostén’, celebraban y aplaudían porque se iba a mantener el barril a 60 dólares, y fue la estafa más grande en la historia de nuestra provincia”.

“En Chubut perdimos miles de millones de dólares subsidiando el combustible de toda la Argentina, y me pregunto cuántos acueductos, hospitales y rutas podríamos haber hecho si la situación hubiera sido diferente”, indicó.

“Este acueducto hoy se está haciendo, y vamos a encarar el petróleo no convencional con responsabilidad, para que esa transición se haga bien”, anticipó el mandatario.

COBERTURA DE MEDICAMENTOS

En otro orden, Torres recordó: “cuando me tocó estar al frente de PAMI, fue muy frustrante no poder resolver problemas en lo inmediato porque no se cuenta con las herramientas; y en su momento había un dilema de pasar a un sistema capitado a uno por prestación, y así logramos el nomenclador patagónico, que permitió que las clínicas privadas pudieran atender a afiliados a PAMI, y que fuera rentable”.

“Lamentablemente, ese nomenclador hoy quedó totalmente desfasado y tenemos en la provincia jubilados ‘de primera’ y ‘de segunda’, pero son todos chubutenses. Algunos me criticaron cuando pedimos al Gobierno nacional hacernos cargo de la cápita de PAMI, porque decían que teníamos que administrar el esfuerzo de los contribuyentes de la provincia y no una caja nacional”, describió el titular del Ejecutivo.

Y agregó: “ciertamente, son nuestros jubilados, son chubutenses, y como gobernador tengo la responsabilidad de no hacerme el distraído y buscar soluciones, aunque sea una situación de injerencia nacional”.

En tal sentido, Torres sostuvo: “hay un problema muy importante, y no hay tiempo para perder en pedir informes, hacer declaraciones y muchas cosas que hacen algunos legisladores que ganan una fortuna y no aportan absolutamente nada a nuestra provincia; por eso, de manera interina, vamos a dar una respuesta concreta”.

Asimismo, explicó: “hay tratamientos médicos que hoy tienen un desfasaje importante en la cobertura de medicamentos para quienes cobran la mínima, porque se les va la mitad de la jubilación para poder adquirirlos, y lo cierto es que los jubilados aportaron toda la vida para tener una vejez y una salud dignas”.

“Por eso, hay que dar las discusiones de frente, por más incómodas que sean. Y les voy a pedir a los centros de jubilados de Comodoro Rivadavia que se organicen para definir los casos más vulnerables de jubilados de PAMI, y la Provincia se va a hacer cargo del desfasaje de los medicamentos que tienen que cubrir, para que puedan seguir teniendo acceso a ellos”, anunció el gobernador. Y remarcó: “también es importante resolver el problema de fondo, y mientras tanto vamos a brindar una solución”.

Finalmente, Torres sostuvo: “quiero que sigamos trabajando de la misma manera en la que lo venimos haciendo. Es la primera vez en la historia de nuestra provincia en la que los jubilados tienen una banca en la Legislatura, por eso en la próxima sesión quiero que trabajemos en lo que hay que mejorar de la ley, y en la implementación de este programa para los sectores más vulnerables; y que sigamos concientizando sobre la importancia de no solo escuchar a nuestras personas mayores, sino también de trabajar para que tengan una jubilación digna”.