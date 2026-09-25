Restinga Alí vivió la Kermés Comunitaria de las Infancias

Instituciones educativas, organizaciones y equipos municipales llevaron adelante una nueva edición de esta propuesta recreativa y comunitaria, que reunió a familias de la zona norte con juegos, actividades culturales, servicios y espacios destinados a promover los derechos de las infancias.

Con la participación articulada de diversas instituciones de zona norte, este viernes la Municipalidad impulsó la 4° Kermés Comunitaria “Una Fiesta de Derechos” en Restinga Alí. La tradicional jornada recreativa, cultural y de promoción de derechos tuvo lugar en la plaza central del barrio con propuestas intergeneracionales, juegos, espectáculos artísticos y servicios gratuitos para las familias.

En el marco de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del entramado social y el cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Municipio reunió más de un centenar de personas para disfrutar de una jornada diferente.

La Kermés, funciona como un puente que une a todos los sectores de la comunidad a través de un trabajo colaborativo. Poniendo en valor el juego y el respeto por las diversas culturas, se consolidan lazos solidarios y se garantizan entornos seguros e inclusivos para las infancias de la ciudad.

Durante la jornada, las familias disfrutaron de distintas propuestas recreativas, culturales y comunitarias, con stands educativos y lúdicos de la red barrial comunitaria; además de un encuentro intergeneracional entre niños y personas mayores, quienes compartieron juegos tradicionales, saberes regionales y gastronomía típica.