La pobreza se disparó al 37,2% en Comodoro

Afecta a 98 mil personas en el aglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, según la medición del INDEC. Creció un 10,3% en un año.

El aglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly registró el salto más elevado de la pobreza en el país, en términos interanuales.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2026, la pobreza en este aglomerado alcanzó el 37,2%. Se trata de la cifra más alta de la Patagonia y supera incluso la media nacional del 32,3%.

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly no solo encabeza los índices en la región sur, sino que registró el incremento interanual más drástico de la Argentina: un salto de 10,3 puntos porcentuales respecto al 26,9% relevado en el mismo período del año anterior.

Significa la pobreza alcanza a 98 mil personas en el aglomerado. En tanto, la indigencia se ubica en el 3,7 %, afectando a 10 mil personas.

Esta escalada superó los aumentos vistos en otros centros urbanos del país con fuertes alzas, como Concordia (+7,0 p.p.), Viedma-Carmen de Patagones (+6,5 p.p.), La Rioja (+6,0 p.p.), Santiago del Estero (+6,0 p.p.) y Rawson-Trelew (+5,0 p.p.).

A nivel nacional, Concordia es la ciudad más pobre de Argentina, con un 56,2% de su población en esa situación y siendo la única que supera el 50%. Sin embargo, la diferencia es que Comodoro Rivadavia-Rada Tilly sufrió el aumento más drástico del país.

Al registrar este salto, Comodoro y Rada Tilly superaron a Rawson-Trelew (35,1%) y se convirtieron en el aglomerado más pobre de Chubut.