Varios sectores de Comodoro se quedaron sin luz

La interrupción se inició a las 19:19 de este jueves y afectó a distintos barrios y sectores de la ciudad.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que desde las 19:19 de este jueves 24 de septiembre se interrumpió el suministro de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad.

El corte afectó a los barrios Presidente Ortiz, Covicup, 25 de Mayo, un sector de Km. 3, la zona de Caballerizas, Aeronáutico, Castelli Oeste, El Marquesado, Sismográfica, las Antenas del Cerro Chenque, además de sectores de Pietrobelli, Newbery, La Loma y el Centro.

De acuerdo con lo informado por el Departamento Servicio Eléctrico de la SCPL, la interrupción se originó por daños en la aislación de un cable.

Personal operativo de la prestadora trabajaba al cierre de esta nota en la reparación de la falla, mientras que desde la cooperativa estimaban que el servicio podría quedar restablecido antes de la medianoche.