Buscan a un hombre que fue visto por última vez en el barrio Ceferino

La persona buscada mide aproximadamente 1,65 metros, pesa unos 70 kilos y es de contextura delgada. Tiene cabello negro, corto y lacio, tez trigueña y calza 41. Como característica particular, presenta barba y bigote negros, con algunas canas en el mentón.
Al momento de su última aparición llevaba una chomba azul, pantalón jogging negro y botines de trabajo negros.
La División Búsqueda de Personas pidió a quienes puedan aportar algún dato comunicarse al (297) 154-082600, (297) 154-190020 o al 101, o acercarse a la dependencia policial más cercana.