La Policía del Chubut activó la búsqueda de un hombre de 32 años cuyo paradero se desconoce desde este miércoles 23 de septiembre, cuando fue visto por última vez en inmediaciones del barrio Ceferino de Comodoro Rivadavia.

Buscan a un hombre que fue visto por última vez en el barrio Ceferino

La persona buscada mide aproximadamente 1,65 metros, pesa unos 70 kilos y es de contextura delgada. Tiene cabello negro, corto y lacio, tez trigueña y calza 41. Como característica particular, presenta barba y bigote negros, con algunas canas en el mentón.

Al momento de su última aparición llevaba una chomba azul, pantalón jogging negro y botines de trabajo negros.

La División Búsqueda de Personas pidió a quienes puedan aportar algún dato comunicarse al (297) 154-082600, (297) 154-190020 o al 101, o acercarse a la dependencia policial más cercana.