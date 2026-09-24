Más de 700 estudiantes se sumaron al 18° Corto Rodado

El Festival Internacional de Cortometrajes reúne a alumnos de establecimientos educativos de Comodoro en el Centro Cultural, donde participan de distintas funciones y actividades vinculadas al cine. La programación continuará hasta el domingo 27 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

El 18° Festival Internacional de Cortometrajes Corto Rodado convocó a más de 700 estudiantes de distintos establecimientos educativos de Comodoro Rivadavia desde su apertura, el martes por la mañana.

Las escuelas participan de las funciones programadas en el Centro Cultural, en una propuesta que busca acercar a los alumnos a distintas producciones cinematográficas y generar un espacio de intercambio en torno al cine.

Este jueves, el intendente Othar Macharashvili recorrió el festival y compartió el encuentro con estudiantes y docentes. Durante la visita, escuchó las impresiones de los chicos sobre las películas y la experiencia.

“Es muy satisfactorio ver la gran convocatoria de estudiantes que disfrutan del cine en nuestra ciudad y que preguntan y se interesan por las realizaciones que se presentan en este festival”, expresó el intendente.

LA PROGRAMACION DEL FIN DE SEMANA

El sábado 26, las actividades comenzarán a las 14 con el taller “La Cocina del Cine”, a cargo del realizador audiovisual, productor, gestor cultural y docente Luciano Nacci. La propuesta se extenderá hasta las 18 en el aula del Centro Cultural y tendrá una segunda jornada el domingo, de 14 a 17.

Desde las 17 y hasta las 22 funcionará la Feria de Película, en la Nave del Centro Cultural, con la participación de artesanos y diseñadores.

A las 17 comenzarán las proyecciones para mayores de 13 años, con la tercera parte de la Competencia Nacional. Se exhibirán las ficciones Río Plástico, Por la gaseosa, El sur, Maleza, Karaí Octubre y Misiones, 1756, además del documental La Paserita.

A las 18:30 será el turno del cortometraje internacional The Hopscotch, de Egipto, dirigido por Shaymaa Tafish. Luego, entre las 19 y las 21, se presentará la segunda parte de la Muestra Internacional de Cortometrajes “Sur sin Fronteras”, con producciones de Paraguay, Brasil y Chile.

La jornada concluirá a las 21 con la película internacional When Fish Begin to Crawl, producción del Reino Unido y Escocia dirigida por Morag McKinnon y Jim Sutherland.

El domingo, además del taller y la feria, a las 17:30 se presentará “Música del 7mo Arte”, a cargo de la Banda Infanto Juvenil Municipal.

A las 18 se realizará la ceremonia de cierre y premiación del festival. Finalmente, a las 19 se proyectará la película chilena de ficción La Isla Negra, dirigida por Jorge Riquelme Serrano.

El 18° Festival Corto Rodado continuará en el Centro Cultural hasta el domingo 27 de septiembre, con entrada libre y gratuita.