El INDEC informó que la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales frente al segundo semestre de 2025 y alcanzó a más de 15 millones de personas. La indigencia se ubicó en 7,5%.

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el mismo período, la indigencia llegó al 7,5%.

En comparación con el segundo semestre de 2025, la pobreza registró un incremento de 4,1 puntos porcentuales y pasó a alcanzar a más de 15 millones de personas.

El comportamiento fue diferente según el tamaño de los aglomerados urbanos. En aquellos con 500.000 habitantes o más, la pobreza aumentó 3,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, mientras que en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes el incremento fue de 4,9 puntos.

Por grupos etarios, el 44,5% de las personas de 0 a 14 años vivía en hogares por debajo de la línea de pobreza. Entre quienes tienen entre 15 y 29 años, el porcentaje fue del 36,9%, mientras que entre los 30 y 64 años alcanzó el 28,8%. En las personas de 65 años y más, la incidencia fue del 14,8%.

A nivel regional, la pobreza alcanzó al 41,5% de las personas en el Noreste, al 36,7% en Cuyo, al 32,1% en Gran Buenos Aires, al 31,5% en el Noroeste, al 30,3% en la región Pampeana y al 28,4% en la Patagonia.

En cuanto a la indigencia, los porcentajes fueron del 10,5% en el Noreste, 8,4% en Gran Buenos Aires, 7,2% en la región Pampeana, 5% en Cuyo, 4,3% en el Noroeste y 4,2% en la Patagonia.

Entre los aglomerados urbanos, Concordia registró el mayor nivel de pobreza, con 56,2%, seguida por Gran Resistencia, con 48,6%, y Posadas, con 42,2%.