En una vivienda del Amaya encontraron piezas y documentación de otros tres rodados que tenían pedido de secuestro.

Al desarmadero se llegó por el GPS de la moto robada en Las Torres

Una investigación iniciada a partir del robo de una motocicleta permitió recuperar el rodado y, posteriormente, descubrir en un domicilio del barrio Abel Amaya autopartes y documentación correspondientes a otros vehículos que también tenían pedido de secuestro.

El procedimiento se realizó este viernes, entre las 18 y las 22, en una vivienda ubicada sobre Ramón Coliboro al 300, luego de que el sistema de geolocalización de una motocicleta sustraída permitiera establecer que se encontraba en ese sector de Comodoro Rivadavia.

Según la información a la que accedió Crónica, el hecho que dio origen a la investigación ocurrió el miércoles, cuando una motocicleta fue robada en el complejo Las Torres. El rodado contaba con un dispositivo de geolocalización que permitió ubicarlo en el barrio Abel Amaya.

A partir de esa información, personal de la Seccional Quinta se dirigió hasta el domicilio señalado. Allí, los efectivos fueron recibidos por una mujer, quien manifestó que un amigo de su hijo había llevado una motocicleta al lugar. La mujer permitió el ingreso del personal policial y el retiro del rodado, según consta en las actuaciones.

Al inspeccionarla, los uniformados advirtieron que le faltaban distintos elementos exteriores. Sin embargo, cuando retiraron la motocicleta, el sistema de geolocalización continuó marcando la misma ubicación.

Esta situación llevó a los investigadores a sospechar que las piezas faltantes podían encontrarse dentro del domicilio. Por ese motivo, se gestionó una orden de allanamiento a través de la funcionaria de Fiscalía Belén de la Canal, medida que fue autorizada el viernes por la jueza Daniela Arcuri.

Con la autorización judicial, efectivos de la Seccional Quinta y de la División Sustracción de Automotores realizaron el procedimiento en la vivienda, con resultado positivo.

En el lugar encontraron un cobertor de guardabarros delantero, dos cubrepuños y un parabrisas correspondientes a una motocicleta Gilera Voge 525X, elementos que habían sido retirados del rodado recuperado.

Durante el operativo, además, personal de Sustracción de Automotores identificó una chapa patente correspondiente a una Honda XR 190L, que registraba un pedido de secuestro en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta iniciada en la Seccional Primera.

También fue localizado un cuadro de motocicleta y distintos accesorios pertenecientes a una Benelli TRK702, que igualmente contaba con pedido de secuestro por una denuncia de robo.

A estos elementos se sumó documentación y cinco comprobantes de seguro correspondientes a una Honda Wave 110S, vinculados a otra motocicleta que registraba pedido de secuestro por una denuncia de robo.

En el procedimiento también intervino personal de la División Policía Científica. Ante el hallazgo de nuevos elementos de interés para la investigación, se solicitó una ampliación de la medida, que fue autorizada por la jueza de turno y permitió secuestrar las autopartes y documentación encontradas.

A partir de los elementos incautados, la Fiscalía continuará con las actuaciones para establecer cómo llegaron las distintas piezas al domicilio y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.