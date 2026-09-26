La Policía secuestró piezas de una Gilera Voge 525X y elementos correspondientes a una Honda XR 190L y una Benelli TRK 702.

Allanaron una vivienda y encontraron autopartes de motos con pedido de secuestro

Un allanamiento realizado en una vivienda de Comodoro Rivadavia permitió recuperar distintas autopartes de motocicletas, algunas de ellas correspondientes a rodados que registraban pedidos de secuestro vigentes en causas por robo.

El procedimiento se concretó en el marco de una investigación por un presunto hurto. Durante el registro domiciliario, el personal policial halló un cobertor de guardabarros delantero, dos cubrepuños y un parabrisas correspondientes a una motocicleta Gilera Voge 525X.

Además, los efectivos encontraron una chapa patente perteneciente a una Honda XR 190L, la cual registraba un pedido de secuestro vigente en una causa por el robo de una motocicleta investigada por la Seccional Primera.

Entre los elementos recuperados también había un cuadro y distintos accesorios de una Benelli TRK 702, que igualmente contaba con un pedido de secuestro vigente en otra causa vinculada al robo de un motovehículo.

Según informaron fuentes policiales, los elementos fueron trasladados alrededor de las 21:45 del viernes hasta la Seccional Primera, donde quedaron bajo resguardo y a disposición de las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa con el objetivo de establecer la procedencia de las autopartes y determinar su posible vinculación con los hechos denunciados.