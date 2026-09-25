Los delincuentes ingresaron a la vivienda del conductor radial en Saavedra y los redujeron a él, su mujer y sus dos hijos en sus habitaciones.

Bobby Flores sufrió un violento robo en su casa: ladrones ataron y encerraron a su familia

Bobby Flores sufrió un robo en su casa del barrio porteño de Saavedra. Tres delincuentes ingresaron esta mañana a la vivienda y encerraron al conductor radial, a su mujer y a sus dos hijos en sus habitaciones.

Según informó la Policía de la Ciudad, los ladrones entraron al domicilio sin forzar la puerta. Llevaban capuchas, ropa oscura y guantes y, una vez dentro de la propiedad, redujeron a la familia.

Los ladrones permanecieron en la vivienda durante algunos minutos y luego escaparon con mochilas. Por el momento se desconoce qué elementos fueron sustraídos.

Bobby Flores llamó al 911 después del robo

Una vez que los ladrones se retiraron del domicilio, fue el propio Bobby Flores quien llamó al 911 para alertar sobre lo ocurrido.

A partir de la denuncia, la Policía de la Ciudad comenzó a trabajar para intentar identificar a los responsables. Los investigadores se encuentran relevando cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona que puedan aportar información sobre el ingreso y la huida de los delincuentes.

En el caso interviene la Fiscalía de Saavedra-Núñez, que lleva adelante la investigación para determinar cómo ocurrió el robo y establecer quiénes fueron los responsables.

Bobby Flores ya había sufrido otro violento asalto en su casa

El conductor radial ya había sido víctima de un violento robo en su casa de Saavedra en 2014. El hecho ocurrió durante la madrugada del 8 de agosto, cuando un grupo de entre ocho y diez delincuentes armados con cuchillos irrumpió en la vivienda.

En ese momento, Bobby Flores no estaba en la propiedad: se encontraba cenando a unas cuatro cuadras, en el restaurante de su cuñado. En la casa estaban su esposa y sus dos hijos, de 5 y 9 años, quienes fueron sorprendidos por los asaltantes.

En ese momento, los delincuentes se llevaron dinero, una computadora que contenía una colección musical que Flores había armado durante 15 años, una consola PlayStation, ropa y otros objetos de valor. Según contó entonces el conductor, los ladrones cargaron las pertenencias en el auto de su esposa y escaparon.

“Fue un shock, por suerte los chicos y mi señora están bien, las cosas materiales que se llevaron se pueden recuperar, también se llevaron mi colección de discos de 15 años de laburo”, había expresado Flores en declaraciones a TN.