El hombre de 63 años hallado sin vida sobre la avenida Hipólito Yrigoyen fue identificado como Ramón “Chavo” Vázquez, quien trabajó durante más de cuatro décadas en el Hospital Regional y fue referente del SISAP.

El hombre hallado muerto en la calle era un trabajador del Hospital Regional

Ramón Segundo Vázquez, conocido como “Chavo”, fue identificado como el hombre de 63 años encontrado sin vida durante la mañana del sábado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

Vázquez fue hallado alrededor de las 8:50, a la altura del 2000 de la avenida. Personal de la Seccional Tercera intervino tras el aviso y luego trabajó en el lugar Criminalística, que examinó el cuerpo.

Durante las primeras actuaciones no se detectaron indicios de criminalidad y el caso fue considerado inicialmente como una muerte natural. La situación fue informada a la Fiscalía, que dispuso las diligencias correspondientes y la confección del certificado de defunción.

El cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue del Hospital Regional, institución a la que Vázquez estuvo ligado durante más de 40 años. Había ingresado en 1983 al área de Calderas, cuando el establecimiento llevaba poco más de dos décadas funcionando en el edificio actual.

A lo largo de su trayectoria se convirtió en una figura reconocida entre los trabajadores del hospital. En una entrevista realizada tiempo atrás había destacado el valor que tenía para él su actividad y la importancia de ejercerla con vocación.

También había recordado una época en la que, según relataba, existía una dinámica más familiar entre los trabajadores del Hospital Regional. “Compartíamos Navidades, cumpleaños, hoy falta relacionarse para seguir creciendo”, había expresado.

Su trayectoria también estuvo vinculada al Sindicato de Salud Pública (SISAP), donde participó como referente y fue conocido por sus compañeros del sector.

Vázquez falleció este sábado 26 de septiembre. Su despedida se realizó desde las 19 horas en la Sala D, ubicada en Canadá y Clarín. La inhumación está prevista para este domingo 27, a las 11, en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia.