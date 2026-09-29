Un joven fue hospitalizado tras un choque en barrio Pueyrredón

La colisión ocurrió cerca de las 8 de este martes en Constituyentes y Libertad, bajo una intensa lluvia.

Un joven de entre 25 y 30 años resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Regional luego de un accidente vial ocurrido durante la mañana de este martes en el barrio Pueyrredón.

El siniestro se registró alrededor de las 8, cuando un Volkswagen Gol y un Renault Sandero colisionaron en el cruce de las avenidas Constituyentes y Libertad. Como consecuencia del impacto, el joven fue asistido en el lugar por personal de Salud y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Regional.

En el operativo también intervino personal de la Dirección Operativa de Tránsito de la zona sur. Los controles de alcoholemia realizados a los conductores dieron resultado negativo y ambos contaban con la documentación reglamentaria.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Debido a la proximidad de un establecimiento secundario y un jardín de infantes, se dispuso un perímetro de seguridad y se implementaron desvíos sobre calle San José de Jáchal y hacia la bifurcación con la avenida Roca.

El accidente ocurrió mientras se registraban intensas lluvias en la ciudad, por lo que las autoridades reiteraron el pedido a los conductores de extremar las precauciones, circular con las luces bajas encendidas, utilizar el cinturón de seguridad y evitar el uso del teléfono celular al volante.