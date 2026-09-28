El joven, de 17 años, había discutido con su pareja en un inquilinato de Los Granaderos al 3100. Al retirarse, fue interceptado y agredido por el propietario y varios vecinos.

Apuñalaron a un adolescente tras una pelea en La Floresta

Un adolescente de 17 años terminó herido tras ser atacado este domingo por la tarde en un inquilinato del barrio La Floresta. El episodio ocurrió luego de una discusión que el joven mantuvo con su pareja en una vivienda ubicada sobre calle Los Granaderos al 3100.

De acuerdo con el relato aportado por la madre del adolescente, el joven se encontraba junto a su pareja cuando se produjo una fuerte discusión. Ante el clima de tensión, decidió retirarse del lugar.

Al salir del inmueble, el propietario y varios vecinos lo interceptaron en el acceso al predio. Luego de una nueva discusión, comenzaron a golpearlo y le provocaron distintas heridas con un arma blanca.

El adolescente sufrió cortes superficiales en la espalda y en la zona retroauricular, además de lesiones en la cabeza.

Alrededor de las 18, desde la guardia del Hospital Regional dieron aviso a la Seccional Cuarta por el ingreso del joven con heridas sangrantes. Una comitiva policial acudió al centro asistencial, donde la madre radicó la denuncia y aportó los datos de las personas involucradas.

Los profesionales médicos atendieron las lesiones y mantuvieron al adolescente bajo observación. Finalmente, recibió el alta a las 19:20.

La fiscalía de turno quedó a cargo de la investigación y dispuso tomar declaración testimonial a la pareja del joven para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y determinar la situación de quienes participaron de la agresión.