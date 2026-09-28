Los descubrieron saliendo de una obra y terminaron detenidos

Personal policial frustró un robo en una vivienda en construcción ubicada en Perito Moreno y 28 de Junio, en Sarmiento.

Efectivos de la comisaría de Sarmiento detuvieron anoche a tres personas, entre ellas una menor de edad, tras intentar sustraer elementos de una vivienda en construcción ubicada en la intersección de las calles Perito Moreno y 28 de Junio.

Ocurrió el domingo cerca de las 22:30 horas, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo divisaron a un hombre y una mujer, conocidos en el ámbito delictual, quienes trasladaban una escalera de aluminio extensible.

Ante la actitud sospechosa, los agentes decidieron interceptarlos para su identificación, momento en el cual fueron alertados por una compañera, quien fuera de servicio observó a un tercer individuo salir de una propiedad cercana tras descartar varios objetos.

Tras la alerta, los uniformados demoraron inmediatamente a los dos primeros sospechosos y emprendieron una breve persecución del tercer sujeto, logrando su captura a pocos metros del lugar. Los aprehendidos fueron identificados como M.C.P. (15), E.A.G. (22) y D.A.M. (36), quienes habrían ingresado al inmueble tras violentar una puerta trasera.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. El caso quedó bajo la órbita del funcionario fiscal de turno, Dr. Alexis Ubilla, mientras que se dio intervención al Servicio de Protección de Derechos por la menor de edad involucrada y a Defensa Penal para garantizar los derechos de los imputados.