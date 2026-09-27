Apedreó dos autos y terminó detenido

Un hombre de 46 años fue detenido en el barrio Moure tras ser señalado por un testigo como quien arrojó piedras contra un Renault Captur y un Renault Clio estacionados frente a un salón de fiestas.

Un hombre de 46 años fue detenido este sábado por la noche en el barrio Moure, luego de ser señalado como el presunto autor de daños ocasionados a dos vehículos pertenecientes a funcionarias policiales.

El episodio ocurrió pasadas las 23:30 en la intersección de Ricardo Torá y avenida 10 de Noviembre, a pocos metros de un salón de fiestas donde se desarrollaba un evento de la comunidad boliviana.

De acuerdo con el relato de un testigo, un individuo comenzó a arrojar piedras contra un Renault Captur y un Renault Clio que estaban estacionados sobre la vía pública. Los vehículos pertenecían a una sargento y una cabo que se encontraban cumpliendo un servicio adicional en el lugar.

Tras el ataque, el sospechoso escapó a pie por Ricardo Torá en dirección al pasaje Código 844. Con la descripción aportada por el testigo, efectivos de la Comisaría Seccional Quinta desplegaron un operativo en los alrededores.

El hombre fue interceptado a unos 250 metros del salón, en el cruce de Código 844 y Código 889. Luego fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó vinculado a una investigación por el delito de daños.

En la causa intervienen el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial. Además, personal de la División Criminalística y de la Brigada de Investigaciones realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para incorporar las imágenes al expediente.