La pericia al teléfono del principal acusado permitió recuperar conversaciones y fotografías eliminadas, además de detectar 377 búsquedas de contenido sexual realizadas durante mayo.

"Hijastra", "padrastro" y "abuso sexual infantil": Las búsqueda de Barrelier en su celular

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó nuevos elementos a partir de la pericia realizada sobre los dispositivos de Claudio Barrelier, principal acusado en la causa.

Los investigadores lograron recuperar parte del contenido que había sido eliminado del teléfono y analizaron comunicaciones, fotografías, llamadas, búsquedas en internet y registros vinculados con viajes solicitados mediante una empresa de viajes.

Entre los datos incorporados al expediente aparecen 377 búsquedas de contenido sexual realizadas entre el 6 y el 20 de mayo. Según la información incorporada a la causa, algunas de las consultas incluían términos como “hijastra”, “padrastro” y “abuso sexual infantil”, entre otras expresiones.

El análisis también permitió recuperar conversaciones y fotografías que habían sido borradas del dispositivo. De acuerdo con lo explicado por Carlos Nayi, abogado de la madre de Agostina, entre ese material se encontraba una imagen en la que la menor aparecía amordazada.

Las búsquedas fueron realizadas durante distintos días de mayo, incluidos momentos previos a la desaparición de la adolescente y la jornada en la que habría ocurrido el crimen.

A partir del material obtenido durante los peritajes, el fiscal Juan Ávila Echenique resolvió imputar a Barrelier en una nueva causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Por esta nueva acusación, el detenido fue citado a declarar el 29 de septiembre, mientras permanece detenido en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.