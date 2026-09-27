El exfutbolista y músico Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva en el Sanatorio de Llavallol, luego de ser trasladado por un cuadro que requirió una intervención quirúrgica. Su evolución es seguida con atención y el pronóstico continúa siendo reservado.

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva y su estado es reservado

Según informó el periodista Ángel De Brito, Osvaldo ingresó al centro médico por un cuadro de dolor torácico. Durante la atención médica presentó un derrame pleural y un cuadro de obstrucción venosa con afectación en una de sus piernas.

El exdelantero de Boca fue sometido a una operación y posteriormente le realizaron una biopsia. Actualmente permanece sedado en terapia intensiva y presenta compromiso pulmonar asociado al tabaquismo.

De Brito también indicó que Osvaldo no cuenta con obra social y que las gestiones para garantizar su atención médica fueron realizadas por uno de sus hermanos, quien se desempeña en la función pública.

Osvaldo vive actualmente en Banfield, donde alquila una vivienda cercana al estadio Florencio Sola.