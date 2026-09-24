Cumplir con múltiples responsabilidades, anticiparse constantemente a lo que puede ocurrir y exigirse llegar a todo puede terminar convirtiéndose en un circuito difícil de reconocer. Comprender cómo se relacionan la ansiedad, la frustración y la autoexigencia permite identificar señales antes de llegar al agotamiento.

¿Por qué sentimos que nunca es suficiente? El círculo entre ansiedad, frustración y autoexigencia

Trabajo, familia, casa, compromisos, pendientes. En una rutina atravesada por múltiples responsabilidades, es fácil acostumbrarse a funcionar en modo automático: resolver una cosa mientras se piensa en la siguiente, intentar anticiparse a los problemas y terminar el día con la sensación de que todavía quedó algo por hacer.

En ese contexto, la autoexigencia no siempre se presenta de una manera evidente. Puede aparecer detrás de la necesidad de tener todo bajo control, del perfeccionismo, del miedo a equivocarse, de la culpa cuando se descansa o de la dificultad para aceptar que algunas situaciones simplemente no dependen de uno.

La ansiedad y la frustración tampoco necesariamente funcionan de manera aislada. La Lic. Itatí Ramírez Arguimbao, psicóloga (M.P. N.º 1645), aborda estos procesos como partes de un mismo circuito: una elevada exigencia interna puede aumentar la tensión y la ansiedad; cuando la realidad no coincide con aquello que se esperaba aparece la frustración y, frente a ella, puede intensificarse nuevamente la exigencia. Reconocer esa dinámica permite comenzar a intervenir antes de llegar al agotamiento.

Cuando la cabeza no se detiene

Una de las características de la ansiedad puede ser la anticipación: la mente intenta adelantarse permanentemente a aquello que podría suceder. A eso pueden sumarse la rumiación y pensamientos que mantienen un estado de alerta, con manifestaciones tanto cognitivas como físicas.

La frustración, por su parte, puede intensificarse cuando existen expectativas rígidas o una fuerte necesidad de control. Aprender a identificar los desencadenantes, las respuestas automáticas y la tolerancia frente al malestar permite empezar a observar de qué manera reaccionamos cuando la realidad no coincide con lo que esperábamos.

A este circuito puede sumarse la autoexigencia. Los mandatos internos, el perfeccionismo, el miedo al error y la culpa asociada al descanso pueden impactar no solamente en el bienestar personal, sino también en los vínculos. Trabajar sobre los propios límites y desarrollar formas más flexibles de diálogo interno son algunas de las herramientas que pueden ayudar a modificar esa dinámica.

Bienestar emocional: entender primero para poder actuar

Hablar de bienestar emocional no implica pensar que la ansiedad, la frustración o el malestar pueden eliminarse de la vida cotidiana. Una mirada psicoeducativa apunta, en cambio, a comprender esos procesos, reconocer los propios patrones e incorporar herramientas concretas de regulación emocional.

La autoobservación, el registro de pensamientos y emociones, la identificación de señales de ansiedad y la construcción de estrategias personales son algunos de los recursos que pueden utilizarse para llevar esa comprensión a situaciones reales.

El objetivo no es responder perfectamente frente a cada dificultad, sino poder desarrollar mayor flexibilidad ante el error, la incertidumbre y las demandas cotidianas.

Una propuesta presencial en Comodoro

A partir de estos mismos ejes se realizará en Comodoro Rivadavia “Sostenés todo. ¿Y vos?”, una experiencia presencial destinada a mujeres que propone trabajar sobre frustración, ansiedad y autoexigencia desde una perspectiva clínica y psicoeducativa. La propuesta busca comprender cómo estos procesos pueden repercutir en el bienestar, los vínculos, el descanso y la forma de responder a las demandas de todos los días.

El encuentro será el sábado 17 de octubre, de 14 a 17 horas, en Espacio SEI – Hotel WAM, y estará a cargo de la Lic. Itatí Ramírez Arguimbao, psicóloga (M.P. N.º 1645). La actividad es organizada por MODO Experiencias, se desarrollará en un grupo reducido e incluirá material psicoeducativo y merienda.

Más información e inscripciones:

Acceder al formulario de inscripción – “Sostenés todo. ¿Y vos?”

La propuesta tiene carácter psicoeducativo y de promoción del bienestar psicológico. No reemplaza un proceso de evaluación, diagnóstico o tratamiento psicológico individual cuando este resulte necesario.