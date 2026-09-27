Nuevo pronóstico de lluvias y el Municipio refuerza trabajos viales

El Municipio desarrolló este domingo trabajos viales preventivos en la banquina del camino alternativo Roque González y sobre la Ruta Nacional N° 3, entre los kilómetros 12 y 14, ante el pronóstico de precipitaciones. Para las tareas se dispuso maquinaria pesada, entre ellas motoniveladoras y camiones de carga, destinados al traslado de ripio y otros materiales.

El subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, informó que durante la próxima semana se continuará con los trabajos en sectores como en barrio Centenario de Km 14, donde se realizarán tareas de mantenimiento y limpieza vinculadas a los canales evacuadores.

Por otra parte, el Municipio gestionó la colaboración de Vialidad Nacional para intervenir en las banquinas y sectores próximos a los guardarraíls de la Ruta 3. Los trabajos buscan mejorar el escurrimiento y evitar la acumulación de agua sobre la calzada, especialmente durante jornadas de lluvias intensas, para favorecer las condiciones de circulación y seguridad vial.