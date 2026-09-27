Desarticulan intento de ocupación en zona de alto riesgo

Una alerta recibida en la línea de denuncias permitió al municipio actuar de inmediato en terrenos no aptos para la construcción por la presencia de un tendido de gas.

El Municipio de Comodoro Rivadavia desarticuló este sábado de manera inmediata un intento de ocupación en un sector no apto para la edificación y considerado de alto riesgo por la presencia de un gasoducto. La intervención fue posible gracias a un aviso recibido a través de la línea de WhatsApp de denuncias 297 403-5255, una herramienta clave que permite a la comunidad alertar sobre este tipo de situaciones irregulares.

Ante la situación, el personal municipal explicó a las personas que se encontraban demarcando el terreno que el suelo de esa zona no reúne las condiciones necesarias para ser habitado ni loteado, remarcando la peligrosidad que implica instalarse sobre la traza de seguridad del tendido de gas.

"Una vez en el lugar dialogamos con las familias que ya se encontraban colocando estacas. Se les explicó con claridad que se trataba de una zona insegura y no apta para la construcción, principalmente por constituir un área de resguardo vinculada al paso del gasoducto", detalló el titular de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez.

De este modo, se logró que las familias desistieran de manera voluntaria de establecerse en el predio. Asimismo, se las invitó a concurrir este lunes a la Secretaría de Ordenamiento Territorial para iniciar los trámites administrativos correspondientes y postularse formalmente a la adjudicación legal de un lote fiscal.

Los vecinos pueden reportar situaciones irregulares a través de la línea de WhatsApp de denuncias 297 403-5255.