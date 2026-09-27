El hombre, de 36 años, había sido trasladado al Hospital Santa Teresita luego de colisionar con una camioneta en Rawson.

Murió un motociclista tras un choque y no querer quedarse en el hospital

Un motociclista de 36 años falleció durante la madrugada de este domingo, horas después de protagonizar una colisión con una camioneta Duster en la ciudad de Rawson.

El accidente ocurrió el sábado alrededor de las 21:30, en el cruce de Luis Costa y Mariano Moreno. Tras el impacto, el hombre fue trasladado al Hospital Santa Teresita, donde le realizaron placas y otros estudios.

De acuerdo con fuentes policiales, el motociclista se encontraba en estado de ebriedad y alterado. Si bien debía permanecer en guardia para continuar bajo observación, se negó a las recomendaciones del personal de salud y decidió retirarse del hospital por sus propios medios.

Ya en su domicilio, cerca de la 1 de este domingo, su pareja solicitó una ambulancia debido a que el hombre se había descompensado. Fue trasladado nuevamente al Hospital Santa Teresita, donde falleció a la 1:50.

Según indicaron fuentes policiales, la hipótesis preliminar apunta a que el fallecimiento podría estar relacionado con una intoxicación y no directamente con las lesiones derivadas del accidente. La autopsia será determinante para establecer las causas concretas de la muerte.