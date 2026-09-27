Othar inaugurará el jueves la nueva edición de la Expo Industrial

El encuentro productivo se extenderá en el Predio Ferial hasta el sábado. Contará con la participación de más de 115 empresas e instituciones, 40 actividades técnicas, rondas de negocios, una amplia oferta académica y experiencias internacionales.

Comodoro Rivadavia se consolida una vez más como el epicentro económico, tecnológico e industrial de la región con la confirmación de la ocupación total del Predio Ferial para la 12° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica. El encuentro, que abrirá sus puertas del 1 al 3 de octubre, reunirá a más de 115 empresas e instituciones, reafirmando el posicionamiento estratégico de la ciudad dentro del mapa productivo nacional e internacional.

El acto oficial de apertura que tendrá lugar el jueves 1 de octubre a las 18:00, con el tradicional corte de cintas y será encabezado por el intendente Othar Macharashvili, quien dará inicio a las tres jornadas que reunirán a representantes del sector productivo, empresas, emprendedores, instituciones, especialistas y referentes de distintos sectores estratégicos.

En este sentido, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó que “está todo dado para que en esta Expo logremos un balance sobre la situación actual de los hidrocarburos, dialoguemos sobre el futuro de la producción y el empleo, impulsemos la innovación y sobre todo fortalezcamos las empresas para iniciar el camino de la diversificación de nuestra matriz productiva, colocando el empleo en el centro”.

La propuesta, organizada por el Municipio bajo el lema “Innovamos, invertimos, diversificamos y competimos para la transformación productiva”, busca potenciar el entramado comercial e industrial local colocando la generación de empleo en el centro de las políticas públicas. Durante las tres jornadas, empresarios, científicos, trabajadores y expertos debatirán sobre el futuro del sector hidrocarburífero, las nuevas tecnologías y las metas de diversificación económica.

La agenda contempla 40 actividades distribuidas en dos auditorios, organizadas en cinco grandes ejes temáticos que abarcan desde recursos naturales e industria hasta planificación urbana y economía del mar. Entre los disertantes confirmados destacan referentes de la política, la economía y la industria nacional como Lucas Romero, Lorenzo Sigaut Gravina, Elio Del Re, Juan Cuattromo, Ricky Sarkany, Ximena Díaz Alarcón y Santiago Siri, quienes aportarán una visión estratégica sobre las tendencias del mercado actual.

RONDAS DE NEGOCIOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSION

Durante el jueves y viernes se desarrollarán dos rondas de negocios multisectoriales, destinadas a generar vínculos comerciales y nuevas oportunidades entre empresas.

En tanto, el sábado, el bloque Comodoro Construye abordará las oportunidades del sector de la construcción y los negocios inmobiliarios, con experiencias sobre sistemas constructivos, urbanismo regional y proyectos de inversión.

Estas iniciativas se complementarán con el Hub Colaborativo, destinado a promover el intercambio y la articulación entre los diferentes actores del entramado productivo.

Una de las novedades será la participación internacional a través de ProChile, con una decena de empresas chilenas que presentarán soluciones vinculadas con la economía circular, la construcción sustentable, la ingeniería naval y las energías renovables.

Asimismo, participarán cuatro universidades: San Juan Bosco, Patagonia Austral, San Martín y la de Los Lagos, de Chile, que se incorporará por primera vez a la Expo con expertos en acuicultura y desarrollo de recursos marinos que serán los protagonistas del sábado 3 desde las 14 horas.

La propuesta se complementará con el Núcleo Ciencia y Tecnología, donde escuelas técnicas y establecimientos educativos presentarán proyectos y experiencias vinculadas con la robótica y la innovación.

PRODUCCION LOCAL

La Expo sumará +Impulso CR, la incubadora municipal que brindará asesoramiento personalizado a emprendedores en planes de negocios, marketing, financiamiento y costos, junto al Mercado Elaborado en Comodoro, un espacio diseñado para potenciar a los productores locales y visibilizar los alimentos generados con trabajo e insumos de la región.

La propuesta se completará con Gastronomía de Territorio, el Bar Patagónico y el Escenario 360°, donde habrá degustaciones, cocina en vivo, shows artísticos, una Jam de Robótica y el cierre musical a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UNPSJB. Además, todas las alternativas de las tres jornadas podrán seguirse en directo a través del streaming oficial.

Para consultar la programación completa, se puede acceder al sitio web oficial de la Expo: expoindustrialcr.com.ar