Chubut garantiza la continuidad de cuatro proyectos de investigación

Asignará recursos para acompañar a cuatro profesionales que continúan desarrollando sus investigaciones en institutos científicos de la provincia, mientras aguardan la resolución del CONICET respecto de su ingreso a la carrera.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, implementará una medida destinada a garantizar la continuidad de las actividades desarrolladas por cuatro profesionales que actualmente se encuentran a la espera de la resolución del CONICET sobre su ingreso a carrera.

El acompañamiento permitirá que los investigadores continúen desarrollando sus proyectos en los institutos de investigación y, al mismo tiempo, participen de actividades de divulgación y capacitación para la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La propuesta contempla el período comprendido entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.

Desde Chubut se alienta a investigadores que desarrollan sus proyectos en instituciones científicas de la provincia para contribuir a que el conocimiento generado pueda continuar aportando al desarrollo del país y del territorio.

LOS PROYECTOS

Entre los proyectos que continuarán desarrollándose se encuentra una investigación sobre la biodiversidad y conectividad genética de erizos de mar de aguas profundas del Mar Argentino, que busca caracterizar su biodiversidad, distribución y conectividad genética mediante el análisis de información morfológica, molecular y espacial.

También se dará continuidad a un proyecto orientado al análisis de los riesgos asociados al cambio climático y a la transición socioecológica en las zonas costeras de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. El trabajo busca aportar herramientas para la gestión integrada de las áreas litorales del Golfo San Jorge.

Otro de los proyectos aborda el estado sanitario y el potencial peligro zoonótico en colonias reproductivas de lobo marino común de Patagonia norte, con el objetivo de evaluar la presencia de enfermedades infecciosas y generar información que contribuya a propuestas de manejo.

Finalmente, se continuará con una investigación sobre el destino de los microplásticos en fondos costeros de Chubut y su interacción con organismos bioturbadores. El estudio se desarrolla a partir de muestras obtenidas en sectores de los muelles Piedra Buena y Storni de Puerto Madryn.

De esta manera, la medida permitirá sostener durante el último tramo de 2026 el desarrollo de las actividades científicas previstas y dar continuidad a proyectos vinculados con problemáticas ambientales y marinas de relevancia para la provincia.