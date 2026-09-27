Un caballo apareció muerto y faenado en un zanjón de Palazzo

El animal tenía papeles y documentación en regla y era una presencia habitual para los vecinos y trabajadores de la zona.

El caballo permanecía en un descampado de la Fuerza Aérea, cerca de una antena y en inmediaciones de la pista del aeropuerto. Según contó su familia, casi no se alejaba del lugar porque tenía miedo a los vehículos y a los perros sueltos. Su tutor, Alan, podía llamarlo con un silbido desde una distancia cercana al kilómetro y el animal acudía hacia él.

El viernes, cuando la familia regresó de trabajar, el caballo ya no estaba en su lugar habitual. Alan salió a buscarlo y encontró sus huellas sobre el terreno, además de otras marcas correspondientes a botas. Siguió el rastro alrededor del alambrado de la pista, atravesó el camino del Once y llegó hasta un zanjón, donde encontró al animal cubierto con matas, con signos de haber sido faenado y parte del cuerpo faltante.

Personal de Criminalística y de la Policía trabajó en el lugar durante el viernes y revisó las cámaras de seguridad de la zona. Mientras la familia reunía la documentación necesaria para realizar la presentación, un efectivo habría mencionado que ya contarían con el nombre de una persona que podría estar relacionada con hechos similares contra otros caballos en la zona norte de Comodoro. Por el momento no hay detenidos ni una confirmación oficial sobre esa versión.

El episodio se suma a otros casos registrados recientemente en la ciudad. El 15 de septiembre, un potrillo de dos semanas fue encontrado junto al cuerpo de su madre tras permanecer más de 24 horas en inmediaciones de la Ruta 3. En el mismo operativo apareció otro equino con partes del cuerpo despostadas y una yegua muerta, presuntamente por un disparo. La potranca fue rescatada, recibió el nombre de Anastasia y posteriormente fue adoptada por una vecina del Kilómetro 18.

La investigación deberá determinar qué ocurrió con el caballo de Palazzo y quiénes participaron del faenamiento. Una de las hipótesis que se analiza en estos casos es el destino de los animales para consumo, aunque también se investiga la posibilidad de hechos vinculados con maltrato o crueldad animal.

Comodoro cuenta desde mayo con una ordenanza para el control poblacional de equinos y desde 2025 funciona una fiscalía especializada en investigar casos de maltrato y crueldad animal.