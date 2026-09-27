El barrio Mosconi celebró su 119° aniversario

En un encuentro del que participaron autoridades municipales, se destacó el valor histórico del sector y el trabajo coordinado.

Con un encuentro comunitario y emotivo, este domingo al mediodía en las instalaciones de la Asociación Vecinal, el barrio General Mosconi celebró su 119° aniversario.

La jornada festiva reunió a miembros de la comisión directiva, encabezada por su presidente Alfredo Gómez, pioneros, referentes sociales y familias del sector que se acercaron a compartir un nuevo año de una de las comunidades más emblemáticas e históricas de la ciudad.

La gestión municipal formó parte de la celebración a través de la participación del secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, quien llevó el saludo oficial y dialogó con los vecinos en pos de mantener una agenda de trabajo abierta y continua orientada al crecimiento integral del barrio.

Durante el encuentro, la autoridad municipal ponderó la enorme contribución del barrio General Mosconi a la identidad, el patrimonio cultural y la historia productiva de la ciudad. Asimismo, remarcó que el acompañamiento institucional permanente busca fortalecer las instituciones intermedias y responder con mejoras concretas a las demandas de las familias que habitan en la zona.

Por su parte, la dirigencia vecinal destacó el valor de la concurrencia de la comunidad y la importancia de sostener los lazos comunitarios en un espacio de encuentro que fortalece el sentido de pertenencia de los vecinos de todas las edades.

“Mosconi es un barrio que se construyó sobre raíces profundas, donde generación tras generación fueron forjando una identidad. Hoy tenemos el desafío de fortalecer esos lazos y dejarles a nuestros hijos y nietos la certeza de que cuando trabajamos juntos, somos capaces de construir y transformar”, sostuvo el presidente de la vecinal, Alfredo Gómez.