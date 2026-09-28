El hecho ocurrió este lunes por la mañana en calle Chacabuco. Saltaron un muro de 2,34 metros para llevarse una valija y un bolso.

Natán y Jenifer están acusados de robar en un depósito del centro

Dos personas fueron detenidas este lunes por la mañana luego de ser señaladas como presuntas autoras del robo de elementos del interior de un depósito ubicado sobre calle Chacabuco, en.

El procedimiento se inició alrededor de las 10:30, cuando el Centro de Monitoreo alertó a personal de la Comisaría Seccional Primera sobre el aviso realizado por la damnificada, quien manifestó que un hombre y una mujer habían sustraído una valija verde y un bolso negro del interior del depósito.

Tras el aviso, los efectivos se desplazaron hacia la zona y lograron interceptar a ambas personas cuando intentaban escapar en dirección oeste por avenida Rivadavia.

De acuerdo con la intervención policial, los sospechosos habrían ingresado al lugar tras sortear un muro de aproximadamente 2,34 metros de altura. Además, en el interior del depósito encontraron un bolso y una mochila que habían sido preparados con distintos elementos, presuntamente para continuar con la sustracción.

Los detenidos fueron identificados como Natán Gabriel M., de 33 años, y Jenifer Leila C., de 28 años.