Intercargo cerró su base en Comodoro y desvinculó a sus trabajadores

Este lunes fue la última jornada para los empleados de la empresa estatal en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. La salida estuvo marcada por acuerdos indemnizatorios que, según pudo conocer El Patagónico, quedaron por debajo de lo que correspondía por antigüedad. Algunos trabajadores llevaban dos décadas en la empresa.

La salida de Intercargo del aeropuerto de Comodoro Rivadavia ya se concretó. Este lunes fue el último día de trabajo para los empleados que integraban la base local de la empresa estatal de servicios de rampa.

Según pudo conocer El Patagónico, el cierre derivó en acuerdos de desvinculación que dejaron a los trabajadores frente a un escenario complejo. Las propuestas para acordar contemplaron menos del 70% del monto que les correspondía, mientras que la alternativa planteada era percibir el 50% y llevar a una instancia judicial el resto de la indemnización.

De esta manera, los empleados quedaron ante la disyuntiva de aceptar un acuerdo por un monto inferior al correspondiente o iniciar un reclamo judicial por la diferencia.

Entre los trabajadores desvinculados hay empleados con alrededor de 20 años de antigüedad, cuya trayectoria laboral estuvo ligada durante gran parte de su vida al funcionamiento de Intercargo en el aeropuerto local.

La desvinculación genera preocupación entre quienes quedaron fuera de la empresa y ahora deben afrontar la búsqueda de una nueva fuente laboral después de años dedicados a una actividad específica dentro de la operatoria aeroportuaria.

La situación se produce en el marco de la decisión de Intercargo de dejar de operar en Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. La empresa había señalado que la medida respondía a una reorganización de sus recursos y a la posibilidad de que las aerolíneas recurrieran a otros prestadores de servicios de rampa.

En Comodoro Rivadavia, esa alternativa había generado interrogantes debido a la falta de operadores de rampa que pudieran asumir inmediatamente la prestación del servicio.

También permanecen las dudas sobre quién quedará a cargo de la atención de las aeronaves y del movimiento de equipaje una vez concretada la salida de Intercargo de la terminal comodorense.

Entre los concesionarios aeroportuarios también existen interrogantes. Fuentes de Aeropuertos Argentina, que tiene la concesión de las terminales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, estimaron que Intercargo podría delegar la prestación del servicio en Aerolíneas Argentinas.