Se trata de Vaspia que esta semana apagó el último horno que tenía funcionando.

Una metalúrgica les ofrece "las sobras de bronce" a empleados para pagar deudas

Unos 60 empleados de la empresa metalúrgica Vaspia recibieron como propuesta de pago de salarios adeudados tomar unos 300 kilos de bronce producto de los restos de trabajos ya realizados.

La compañía ubicada en Lanús Este al sur del gran Buenos Aires apagó esta semana el horno de fundición que tenía funcionando y cesó las actividades sin darle respuesta a sus empleados.

Empleados de la empresa denunciaron en declaraciones periodísticas que “los dueños desaparecieron” y que no les dan respuesta.

De acuerdo a la denuncia de los trabajadores, la mayoría cuenta con entre 20 y 30 años de antigüedad, y no reciben sus haberes desde julio, incluido el aguinaldo.

“Nos ofrecieron 300 kilos de bronce. Lo que estaba en el horno. No es nada. Es lo que les sobraba. ¿Con eso qué hacemos?”, dijo David Gallego, empleado de la fábrica.

La crisis de Vaspia se enmarca en el contexto de profunda recesión industrial y en particular del sector metalúrgico que día a día muestra datos en rojos.

Ayer el INDEC informó que el sector industrial en su conjunto cayó más de 4% en julio, profundizando el mal momento.

NA