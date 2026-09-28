Sigue cortado el tránsito en la zona de La Lobería

Es por el desmoronamiento de una alcantarilla que da hacia la costa marina a consecuencia de las últimas marejadas que socavaron el terraplén.

El vértice de la depresión del terreno quedó a pocos centímetros de la cinta asfáltica de la Ruta 3 inmediatamente al norte del paraje La Lobería, lo que motivo que Vialidad Nacional procediera a desviar el tránsito a partir del sábado entre los kilómetros 1.872 y 1975.

La circulación de todo tipo de vehículos se realiza por un tramo de la inconclusa autovía que también presenta algunos tramos deteriorados.

En el sector del socavón quedó señalizado con tambores y no pudo establecerse si este lunes podrían iniciarse las obras de reparación debido las intensas lluvia que se reanudaron en la tarde del domingo.

En tanto, en esa misma jornada se observó a un grupo de operarios del organismo vial nacional colocando postes para carteles indicadores en el sector de la autovía, utilizando un camión con equipo de taladro.

Vale señalar que además del derrumbe de la boca de la alcantarilla de cemento, hay otros tramos del terraplén costero cercano al citado paraje que también deben rellenarse para evitar que las marejadas sigan desmoronándolos.

Los nuevos derrumbes vuelven a dejar en evidencia el constante avance del mar en toda a costa atlántica y el mejor ejemplo se observa en lo que queda de la antigua estructura del paraje, del cual prácticamente solo quedan algunas paredes.