Cobertura de salud para las comisiones de fomento

La Caja de Servicios Sociales dará cobertura de salud a los trabajadores de las Comisiones de Fomento de Santa Cruz que cumplen con sus aportes correspondientes.

La medida fue comunicada el martes a los cinco jefes de esas comunas durante una reunión que mantuvieron con el gobernador Claudio Vidal; la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger; la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross; y el presidente de la CSS, Gustavo Zapatero,

Los titulares de las comisiones de fomento presentes en el encuentro realizado en el Salón Gregores de la Casa de Gobierno fueron Gabriel “Chicho” Galarza (Cañadón Seco); Ana María Urricelqui (Jaramillo y Fitz Roy), Tomás Cabral (Koluel Kayke), Rubén Guzmán (Lago Posadas) y Nayla Fernández (Tres Lagos).

El informe de prensa del gobierno provincial señala que, entendiendo que los aportes son la base para sostener un sistema de salud público y solidario, la Caja de Servicios Sociales (CSS) comenzará a otorgar el alta de afiliación a los trabajadores de las cinco Comisiones de se encuentran cumpliendo con el pago de los aportes correspondientes, permitiéndoles acceder a la cobertura de la obra social provincial.

Se agrega demás que este avance es resultado del proceso de acuerdos que el Gobierno provincial viene impulsando desde hace meses para ordenar y regularizar los aportes correspondientes a las cajas.

En este esquema, las comisiones de fomento son las primeras en dar este paso: al encontrarse cumpliendo con sus obligaciones, sus trabajadores podrán comenzar a acceder a la cobertura de la Caja de Servicios Sociales.

“La decisión pone en primer plano el carácter solidario del sistema y la importancia del cumplimiento de los aportes para sostener las prestaciones. El objetivo es que los recursos que ingresan a las cajas se traduzcan en un beneficio concreto para los trabajadores y sus familias: el acceso a una cobertura de salud” se detalla.

Tras el encuentro, los representantes de las Comisiones de Fomento destacaron la importancia de la decisión, especialmente por el impacto que tiene en los trabajadores y sus familias.

En ese sentido, Gabriel Galarza destacó que se trata de una decisión esperada por los trabajadores y puso en valor la decisión del Gobierno provincial.

“Es una muy buena noticia, porque por fin vamos a tener el alta a los empleados de las distintas comunas. Es un momento muy importante para celebrarlo, porque es una decisión que venían esperando los trabajadores”, puntualizó.

Asimismo, hizo saber que en su localidad comuna se incorporarán aproximadamente 30 trabajadores y remarcó la necesidad de sostener el cumplimiento de los aportes para garantizar el funcionamiento del sistema.

En tanto, el jefe comunal de Lago Posadas, Rubén Guzmán, explicó que se trata de agentes que “no solamente han ingresado en nuestra gestión, sino también de agentes que han quedado de la gestión anterior sin cobertura”.