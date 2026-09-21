El senador Carambia pide que YPF retorne a la zona norte

A través de un comunicado de prensa, el senador nacional por Santa Cruz, José María Carambia, informó este lunes que durante el encuentro con el titular del Sindicato de la Industria del Gas, Petróleo y Energías Renovables (SIGPER), Rafael Güenchenen, se habló de la necesidad de “trabajar en un proyecto que permita desarrollar el enorme potencial de petróleo no convencional” que aún tienen los yacimientos de la zona norte de esta provincia, “especialmente en las formaciones D-129 y Neocomiano”. a lo que sumó la intención de “gestionar el regreso de YPF como operadora”.

Según el legislador, “hay recursos por explorar y desarrollar que pueden convertirse en más producción, inversiones y empleo para los santacruceños”, acotando que llevará ese planteo ante las autoridades de YPF con el fin de “insistir en la necesidad de volver a invertir en nuestra provincia”.

Resaltó además que “recibir el apoyo del secretario general de Petroleros es lo que cualquier proyecto necesita para avanzar. Junto a los trabajadores del Sindicato Petrolero vamos a impulsar que YPF vuelva a la zona norte, sin dejar de exigir que cumpla con sus responsabilidades por los pozos abandonados y el pasivo ambiental”.

Asimismo, Carambia sostuvo que “la vuelta de YPF a la zona norte es indispensable porque sólo una empresa de tal magnitud, espalda financiera y capacidad tecnológica, puede hacer viable la enorme inversión que exige el desarrollo del petróleo y gas no convencional”.