Nuevos camiones y maquinaria pesada para Vialidad Provincial

El Gobierno de Santa Cruz incorporó nuevos vehículos pesados destinados a optimizar los trabajos viales en localidades del interior provincial.

La presentación oficial se realizó el miércoles con la presencia del gobernador Claudio Vidal en instalaciones de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU, tras la llegada de dos camiones Tatú (roqueros) y una retropala, elementos estratégicos para reforzar las tareas de mantenimiento y seguridad en las rutas santacruceñas.

El equipamiento se incorpora a la flota de la Administración General de Vialidad Provincial cuyo titular, Julio Bujer, destacó que la incorporación de esta flota marca un hecho histórico para el organismo vial.

Este refuerzo logístico se suma a compras previas efectuadas por el Estado provincial, tales como 16 camionetas Toyota nuevas, 20 unidades adicionales gestionadas a través de YPF, cuatro motoniveladoras, camiones volcadores de menor porte, carros para rodillos y equipos saleros.

Por otro lado, el presidente del organismo se refirió a la situación financiera y al estado de los convenios vigentes con el Gobierno nacional.

Al respecto manifestó que “con Vialidad Nacional tenemos un convenio de mantenimiento de rutas, donde nosotros hacemos certificaciones para poder hacernos efectivos los pagos", aunque los mismos están demorado y la deuda a favor de provincia hoy oscila en los10 mil millones de pesos

No obstante, Bujer ratificó la voluntad política de sostener los trabajos tanto en las trazas provinciales como en las nacionales, asegurando la presencia permanente de recursos humanos y técnicos en todo el territorio santacruceño.