Filtraron los chats de Maxi Ghione con el taxiboy que lo denunció

En LAM, Ángel de Brito mostró la conversación entre el actor y el trabajador sexual que lo denunció. Conocé todos los detalles.

La situación procesal de Maxi Ghione sumó un capítulo de altísima tensión tras hacerse pública la denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas realizada en su contra por Emiliano Ezequiel Tarragona, un trabajador sexual que prestó testimonio sobre lo sucedido. En el programa "LAM", transmitido por la pantalla de América TV, expusieron una serie de conversaciones privadas que habrían mantenido el artista y el denunciante, revelando detalles inéditos sobre la dinámica de su vínculo.

Durante la presentación del material audiovisual, el conductor Ángel de Brito hizo una salvedad técnica al mostrar las capturas en pantalla al manifestar: "A nosotros nos figuran varios mensajes eliminados, pero cualquier perito los recupera..."

A pesar de las supresiones de texto en el historial del chat, en los escritos conservados se observa la recriminación del intérprete por una suma de dinero abonada a Tarragona, acompañada por una violenta advertencia que el denunciante le atribuye a Ghione: "Te di 130 mil pesos. Tengo la mejor, pero te di toda la plata que tenía. Intentá cagarme y se pudre la momia".

En la misma secuencia de mensajes, el artista dio por finalizado el intercambio con un tajante ultimátum dirigido a su interlocutor: "No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho. Cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida".

En el mismo ciclo televisivo participó Juan Manuel Lovaiza, representante legal de Maxi Ghione, quien ofreció precisiones sobre el presente judicial que atraviesa el actor mientras permanece privado de su libertad.

El profesional explicó que mantiene una postura de cautela al no haber tomado contacto pleno con las evidencias reunidas por el fiscal Juan Manuel Puig, expresando abiertamente una postura de respeto hacia los alegatos presentados: “No puedo desechar el relato de la víctima”.

Al ser consultado sobre el impacto emocional que causó la privación de la libertad en el imputado, el letrado dio detalles del estado anímico en el que se encuentra su asistido: “Maxi está realmente angustiado, muy preocupado por esta situación. Su inquietud más grande es cuándo va a recuperar la libertad, que le tuvimos que explicar un poco cómo es el procedimiento”.

Lovaiza detalló además que el fiscal a cargo del expediente cuenta con un plazo legal de hasta 96 horas para resolver los pasos a seguir de la investigación, motivo por el cual el famoso continuará privado de su libertad en dicho período.

Por último, al ser indagado sobre el arsenal de cinco armas incautadas durante las diligencias policiales y la tenencia reglamentaria de las mismas, el abogado reprodujo la respuesta que le dio el propio actor al ser interrogado sobre los permisos: “Sí, me dijo que si”.

No obstante, la defensa aclaró que aguarda la documentación oficial para confirmar si la totalidad de los armamentos secuestrados cuenta con la correspondiente inscripción legal o si la autorización abarca solo a una parte de las piezas encontradas en el procedimiento.