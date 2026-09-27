Lali Espósito compartió escenario con Tini Stoessel y Marilina Bertoldi durante su recital en el Monumental. Tras cantar “1Amor”, las tres protagonizaron un beso que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El beso de Lali, Tini y Marilina que sorprendió en River

Lali Espósito volvió a llenar el estadio Monumental y protagonizó una de las noches más comentadas de su gira No vayas a atender cuando el demonio llama. Entre los momentos destacados del recital estuvo el encuentro con Tini Stoessel y Marilina Bertoldi, que terminó con un beso entre las tres artistas sobre el escenario.

La escena ocurrió después de que Lali y Tini interpretaran juntas “1Amor”. El momento quedó registrado en distintos videos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La participación de Tini había sido uno de los momentos más esperados de la noche. Ambas aparecieron vestidas de novia para cantar “Like a Virgin” y luego continuaron con “1Amor”, ante la ovación del público.

este beso va para los libros de historia pic.twitter.com/1qQYbQGmQ4 — (@sapphictini) September 27, 2026

Después de la presentación, Tini le dedicó unas palabras a Lali y recordó el vínculo que mantienen desde hace años.

“Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá. Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas”, expresó.

También destacó el recorrido de Lali desde sus comienzos y señaló: “Para mí es un honor estar al lado tuyo, cantando al lado tuyo, verte trabajar desde que eras pequeña y ver todo lo que lograste”.

Lali, por su parte, resumió el significado del encuentro con una frase dirigida a Tini: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

El recital marcó la tercera vez que Lali agotó el Monumental en el marco de su gira.