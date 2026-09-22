En LAM contaron que Juan Otero habría sido amenazado con la difusión de información personal mientras mantenía una amistad con una joven. El caso habría llegado a la Justicia y la familia de la chica habría aceptado los cargos que se le imputaban.

El relato sobre una presunta extorsión que involucró al hijo de Florencia Peña

Este lunes 21 de septiembre, en el programa de espectáculos LAM, se difundió un relato sobre una situación que habría atravesado Juan Otero, hijo de la actriz Florencia Peña, cuando tenía 14 años.

Según lo contado en el programa, entre 2022 y 2023 Peña se mudó a un barrio privado de Pilar. En ese período, Juan entabló una amistad cercana con una joven llamada Candela, quien concurría con frecuencia a su casa y compartía distintas actividades con él.

Con el paso de los meses, Peña habría comenzado a advertir que faltaban algunas cosas de su vivienda. En un primer momento no le habría dado mayor importancia, hasta que detectó consumos elevados realizados con su tarjeta de crédito.

Siempre de acuerdo con el relato difundido en LAM, al consultar a sus hijos, todos aseguraban desconocer esos gastos. Posteriormente, Juan habría hablado con su madre y le habría contado que Candela y su madre lo tenían amenazado con recurrir a los medios para revelar información personal sobre él.

A partir de esa situación, Peña habría mantenido una conversación con los padres de la joven. Según lo relatado, ellos negaron los hechos y posteriormente la situación llegó a la Justicia.

El relato sostiene que la familia de Candela finalmente aceptó los cargos por los que estaba imputada para evitar llegar a un juicio.

En el programa también se puso el foco en la diferencia de edad que existía entre ambos al momento de la amistad: Candela tenía alrededor de 17 o 18 años, mientras que Juan tenía 14.