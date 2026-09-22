Aseguran que estalló una interna entre Santiago del Moro y el productor de Gran Hermano

Pepe Ochoa sorprendió al revelar que Santiago del Moro y Martín Borrillo, productor ejecutivo de Gran Hermano Generación Dorada, habrían atravesado un conflicto tras el esperado final del reality.

¿Qué se sabe sobre la interna entre Santiago del Moro y Martín Borrillo?

“Gran Hermano se llevó puesto el vínculo entre Santiago del Moro y Martín Borrillo”, comenzó Ochoa en su ciclo de Bondi Live, y sumó: “El productor ejecutivo y Santiago serían una especie de socios televisivos con respecto a todo esto y me había llegado un par de data de que las cosas no estaban tan bien”.

“Hubo un enojo de una parte y otro enojo de otra parte por el tema del rating, las movidas y toda la vuelta”, detalló el panelista y expresó: “Siempre suben una última foto, que es la que subían cada vez que la temporada terminaba, pero este año no estuvo Martín Borrillo. Pregunté por qué no estaba Borrillo en esta foto y me dijeron que es porque está todo podrido”.

“Me nombraron a Santiago como una de las partes enojadas con la producción en general por el bajo rating”, continuó sobre Santiago del Moro y Martín Borrillo, y cerró: “Me dicen que terminaron a las patadas, que el vínculo quedó muy mal, que la hermana es como su asistente y otros productores de Telefe y que el vínculo no tiene solución”.

¿Qué dijo Rodrigo Lussich sobre Santiago del Moro?

“Terminó Gran Hermano y Del Moro está chocho de la vida. Feliz, feliz, feliz. Del Moro tendría que haber sido político, porque el tipo arma su propio relato, como los gobernantes. La gente pasa hambre y el presidente dice que vamos bárbaro. Gran hermano generación dorada fue un espanto, la conducción del Del Moro fue de sus peores trabajos y él pone un posteo de Instagram diciendo ‘Estoy agradecido, lleno de emociones, disfrutemos, esto es un juego’. Ok amigo, pero ¿la autocrítica no está en tu repertorio?”, comenzó sin filtros el conductor de Intrusos.

“Del Moro es de esos casos de estudio: en un país exitista donde el candidato más votado es el mejor, aunque después gobierne como el oget…, como Del Moro hace rating nadie se anima a cuestionarlo”, continuó Rodrigo Lussich y lo comparó con Marcelo Tinelli: “Tinelli, en cambio, si bien tenía una corte de aduladores profesionales y la mitad de la farándula contratada para que no hable mal de él, siempre tuvo críticos filosos y si bien ha pataleado, se la bancó. Después entró en el ocaso lógico de cualquier carrera y ahora directamente recibe las patadas en el piso”.

“En cambio, Del Moro, como es extraterrestre, expande un halo de chupaculismo digno de admiración. La gente que trabaja con él lo ama, aunque en la radio los obliga a trabajar con la luz apagada porque sufre ese ojo chino que tiene Margarita Stolbizer, que también es reptiliana”, expresó el presentador sobre Santiago del Moro y sumó filoso: “Toda la televisión argentina sabe que es un tipo que no saluda a nadie, que entra al estudio en el momento que empieza el show y se va aturdido por un pasillo con rumbo desconocido, probablemente a la nave nodriza donde duerme a 30 grados bajo cero. Finge amnesia, no ilumina a los críticos, los ignora. Nadie se atreve a cuestionarlo, pero entrabas a las redes y la gente pedía que lo saquen a él de Gran hermano antes que a cualquier participante”.