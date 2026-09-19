Mirtha Legrand volvió a ser internada y hay alerta por su salud

A días de recibir el alta, la conductora de 99 años fue nuevamente hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei.

Apenas habían pasado unos días desde que Mirtha Legrand había dejado el Sanatorio Mater Dei cuando una nueva noticia sobre su salud volvió a generar preocupación. La conductora, de 99 años, regresó este viernes a la institución y quedó nuevamente bajo atención médica.

La nueva situación se conoció minutos antes de las 16 de este viernes y se produjo después de que la Chiqui hubiera recibido el alta el domingo 13 de septiembre. Antes de esta nueva internación, había permanecido casi dos semanas en el mismo sanatorio a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.

Según informó el Mater Dei, Mirtha ingresó nuevamente durante la tarde y, luego de ser evaluada por los profesionales, se resolvió que permaneciera internada para avanzar con estudios y tratamiento.

El parte médico difundido por la institución señaló: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

La familia de la conductora también se refirió a la situación y pidió mantener la prudencia mientras se aguarda la evolución de las próximas horas. En ese sentido, desde el sanatorio indicaron: “Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes”.

La noticia se conoció pocos días después de las declaraciones de Juana Viale, quien durante el último fin de semana había llevado tranquilidad respecto de la salud de su abuela. En ese momento, Mirtha todavía permanecía internada por el cuadro respiratorio que había motivado su ingreso anterior.

Durante aquella aparición, Juana había explicado que los médicos le habían recomendado a la conductora continuar algunos días más en la clínica. Finalmente, Mirtha recibió el alta el domingo y pudo regresar a su casa.

Ahora, su regreso al Mater Dei vuelve a poner la atención sobre su estado de salud. Por el momento, el sanatorio informó que continuará internada para realizar los estudios, recibir el tratamiento correspondiente y permanecer bajo control médico, mientras el próximo parte está previsto para el lunes.