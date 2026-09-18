Según denunció el empleado, la mujer lo habría agredido verbalmente y posteriormente lo habría tocado en sus partes íntimas. Sucedió en Mar del Plata.

Una mujer fue detenida por desnudarse y tocar a un trabajador en un gimnasio

Una mujer de 35 años fue demorada luego de protagonizar un incidente con un trabajador de un gimnasio ubicado en la zona céntrica de Mar del Plata.

El episodio ocurrió en un establecimiento situado sobre Moreno entre San Luis y Córdoba, donde personal de la Comisaría Primera, con apoyo de efectivos del Comando de Patrullas y UTOI, intervino tras un llamado al sistema de emergencias.

En el video publicado por el portal Ahora Mar del Plata, se observa a la mujer mientras mantiene una fuerte discusión con un trabajador del lugar, mientras otras personas que se encontraban en el establecimiento intentan intervenir y contener el episodio.

El hecho había comenzado cuando, según manifestó un empleado de 24 años ante la Policía, la mujer ingresó al gimnasio, comenzó a agredirlo verbalmente y posteriormente lo habría tocado en sus partes íntimas.

Ante lo ocurrido, desde el establecimiento dieron aviso al sistema de emergencias 911. Personal de la Comisaría Primera, con apoyo de efectivos del Comando de Patrullas y UTOI, se hizo presente en el lugar y procedió a demorar a la mujer, de 35 años.

De acuerdo con lo informado en el parte policial, la situación tuvo un episodio posterior que no se observa en las imágenes difundidas: al momento de ser identificada, la mujer comenzó a quitarse sus prendas de vestir hasta quedar completamente desnuda.

Ante esta situación, los efectivos dispusieron su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para que fuera sometida a una evaluación médica.

La mujer no registraba impedimentos legales vigentes, de acuerdo con la consulta realizada por el personal policial.

Finalmente, la UFIJE N.º 4, a cargo de la Dra. Ana Caro, dispuso iniciar actuaciones por abuso sexual simple, además de las correspondientes actuaciones contravencionales por presuntas infracciones a los artículos 35, 72, 74 y 78 del Decreto-Ley 8031/73.