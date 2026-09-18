La víctima aseguró que pidió $250.000 a través de una supuesta financiera que opera por Facebook y terminó devolviendo $4.000.000.

Una mujer denunció a una pastora evangélica por prestar dinero con intereses excesivos y amenazas

Una mujer denunció a una pastora evangélica a la que acusa de prestar dinero con intereses excesivos y de amenazarla cuando ya no pudo pagar.

En diálogo con Telenoche, la denunciante -identificada como Mabel- contó que pidió $250.000 a través de una supuesta financiera que funciona por Facebook y terminó devolviendo $4.000.000.

Todo comenzó cuando contactó a una presunta empresa digital llamada Génesis y Asociados entre marzo y abril del año pasado para solicitar el préstamo. En ese momento, aseguró, no sabía que una de las personas vinculadas al negocio era una pastora.

“Yo me entero que es pastora a través de un mensaje de difusión. Cuando pedí el préstamo no sabía que ella era pastora”, reveló. La religiosa fue identificada en las redes como “Chris Jabnoski”.

A su vez, Mabel explicó que el acuerdo establecía pagos semanales. Al principio debía abonar $52.600 por semana, pero después perdió su trabajo y comenzó a atrasarse. Por ese motivo, las cuotas pasaron a ser de $70.000.

La mujer afirmó que también se aplicaban recargos si no realizaba las transferencias dentro de un horario determinado. “Si te pasabas un minuto ya te cobraban $65.000 de interés”, manifestó.

También sostuvo que, si no pagaba al día siguiente, se sumaban otros $65.000 y que, cuando los cobradores iban hasta su casa, le reclamaban $85.000 adicionales por el combustible.

Por otra parte, detalló que no había un contrato escrito y la mayor parte de las comunicaciones se realizaba mediante mensajes.

Las amenazas

Mabel afirmó que finalmente llegó a devolver $4.000.000 por el préstamo y que aún así continuaban reclamándole dinero. “Yo salí a vender a la calle y lo que vendía, en vez de darle de comer a mis hijos, se los daba a ellos”, expresó.

De acuerdo con su denuncia, las amenazas comenzaron en octubre y se hicieron más graves en diciembre. “Yo tuve mucho miedo. Me han llegado a decir que iban a buscar a sus amigas que estaban presas para que me vayan a buscar, para que entren a mi casa, me rompan todo y me metan un tiro y que termine en silla de ruedas”, recordó.

En el informe también se mostraron capturas de los mensajes que Mabel asegura haber recibido. En una de ellas, según explicó, le enviaron una foto de una calle y le escribieron: “Estamos yendo a buscarte, sabemos dónde vivís”.

Después de los hechos, la mujer presentó una denuncia en la Comisaría 9A de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la Justicia deberá investigar cómo funcionaba la organización, si era legal y quiénes estaban detrás de las amenazas.