Julieta Ortega fue la única que asistió al almuerzo de festejo, pero no estuvo presente en el civil de su hermano Emanuel con Julieta Prandi.

La guerra de los hermanos Ortega que explotó en la boda de Emanuel y Julieta Prandi

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi tuvo todos los condimentos de una celebración íntima y familiar. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido y que, con el correr de las horas, empezó a alimentar rumores: la ausencia de varios de los hermanos del cantante.

La situación llamó todavía más la atención porque, al ser consultado por la composición de la celebración, Emanuel había asegurado que “estuvieron los que tenían que estar”. Una frase que parecía cerrar cualquier interrogante, pero que terminó provocando todavía más preguntas alrededor de quiénes estuvieron y, especialmente, quiénes no.

En SQP, Pía Shaw puso el tema sobre la mesa y contó que Martín Ortega y Luis Ortega no se encontraban en la Argentina al momento de la boda. En el caso de Luis, explicó que estaba trabajando en la grabación de una película. Sebastián Ortega, por su parte, se encontraba grabando En el Barro, mientras que Rosario Ortega participaba de un stream durante el momento en que se desarrollaba el casamiento.

Pero Yanina Latorre fue un paso más allá y dio detalles sobre lo que, según su información, habría generado el malestar familiar. “La ofensa de los hermanos es que, sabiendo que ellos estaban afuera, les avisaron tarde”, explicó la panelista.

La cuestión, de acuerdo con la versión que expuso Latorre, no se limitaría simplemente a una cuestión de agendas o de imposibilidad para viajar. La periodista aseguró que detrás de la distancia habría una situación más profunda vinculada con la relación de Julieta Prandi con la familia Ortega.

“Los únicos que bancan a Julieta Prandi son mamá y papá Ortega (Evangelina y Palito). Desde que ella entró, se los compró y ellos mueren por ella. La aman y la adoran. Esto hizo que los hermanos queden afuera de este vínculo y ella fue ganando terreno, por lo que Emanuel no se dio más con sus hermanos”, detalló Yanina Latorre.

La versión plantea así un escenario bastante diferente al de una simple ausencia por compromisos laborales. Según lo contado en el programa, la llegada de Prandi a la familia habría modificado determinados vínculos internos, especialmente la relación de Emanuel con sus hermanos.

En ese contexto, Yanina también habló de Julieta Ortega, quien sería una de las personas más afectadas por esta situación. Según la conductora de SQP, la actriz conversaría con sus amigas sobre el malestar y expresaría tristeza por el distanciamiento con su hermano.

Siempre de acuerdo con esa versión, Emanuel estaría alejado de sus hermanos, no atendería sus llamados y tampoco participaría de las reuniones familiares. Un dato que adquiere especial relevancia por el vínculo que Julieta Ortega mantiene con Ana Paula Dutil, la exmujer de Emanuel.

Y hay un detalle que termina de agregarle una cuota de misterio a la historia: Julieta Ortega sí estuvo presente en la celebración posterior al casamiento de su hermano y Prandi.

Así, una boda que tuvo como protagonistas al amor y al comienzo de una nueva etapa para Emanuel Ortega y Julieta Prandi terminó dejando también una pregunta sobre la mesa. ¿Se trató simplemente de ausencias explicadas por compromisos y viajes o existe, como planteó Yanina Latorre, un distanciamiento familiar que viene de antes y que quedó expuesto en el casamiento?.