Tini Stoessel y el acuerdo millonario que divide la fortuna familiar

En LAM revelaron que el patrimonio de la cantante ascendería a 89 millones de dólares y detallaron cómo se distribuiría entre ella, Alejandro Stoessel, su madre y su hermano.

La disputa patrimonial entre Tini Stoessel y su familia sumó un nuevo capítulo con la difusión de un supuesto principio de acuerdo económico. En LAM, la periodista Pilar Smith presentó detalles sobre la fortuna de la cantante y una eventual distribución de los bienes acumulados durante sus 15 años de carrera.

Según la información expuesta en el programa conducido por Ángel de Brito, el patrimonio de la artista alcanzaría los 89 millones de dólares, una cifra superior a los 70 millones que habían trascendido inicialmente.

AUDITORIA

Smith señaló que el monto surgiría de una auditoría solicitada por Tini para determinar los ingresos generados a lo largo de su trayectoria profesional. El relevamiento contemplaría distintas fuentes de dinero vinculadas con su carrera en la industria del entretenimiento.

La cifra, sin embargo, es cuestionada por personas cercanas a Alejandro Stoessel. La periodista transmitió la postura de esos allegados, quienes consideran exagerado el resultado del relevamiento.

“Allegados a Alejandro Stoessel me dicen que esto es un delirio, aunque del otro lado trasciende este número. Me aseguran que Alejandro dice que ni Dua Lipa factura esto”, afirmó Smith durante el programa.

En medio de la discusión también apareció el impacto de Violetta, la serie de Disney que protagonizó Tini y que impulsó su proyección internacional. El fenómeno incluyó merchandising y negocios asociados con la imagen del personaje.

Smith sumó otro elemento al debate al mencionar el período de la pandemia de Covid-19: “Me dicen que estuvo Violetta, pero que también estuvo la pandemia y ahí Tini no hizo nada”.

QUE PORCENTAJE RECIBIRIA CADA FAMILIAR

La propuesta difundida en LAM contempla una división del patrimonio en cuatro partes. De acuerdo con lo explicado por Pilar Smith, Tini concentraría el 70% de la fortuna, mientras que el resto se distribuiría entre su padre, su madre y su hermano.

Distribución informada

89 millones de dólares

Martina Stoessel

70%

Alejandro Stoessel

15%

Mariana Muzlera

10%

Francisco Stoessel

5%

Porcentajes atribuidos a la propuesta expuesta en televisión. El acuerdo no fue confirmado públicamente por las partes.

El porcentaje asignado a Tini incluiría la liquidez exclusiva, la totalidad de los derechos sobre su catálogo musical, las regalías locales, las marcas registradas y los contratos publicitarios y de sponsoreo, tanto presentes como futuros, según la lectura realizada por Smith.

Para Alejandro Stoessel, la propuesta establecería un 15% en concepto de indemnización y compensación por la desvinculación, además de considerar su historial de gestión comercial. La periodista también mencionó el 50% proindiviso de una propiedad ubicada en San Isidro, que pertenecería al padre de Tini desde antes de la fama de la cantante.

Mariana Muzlera, madre de la artista, recibiría el 10% del patrimonio, mientras que Francisco Stoessel, su hermano, tendría asignado el 5% restante.

La información difundida corresponde a un supuesto principio de acuerdo presentado en LAM. Hasta el momento, el texto no incluye una confirmación pública de las partes involucradas sobre los montos, la auditoría o los términos de la distribución.