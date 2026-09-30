El joven cursaba el último año de la secundaria y egresaba este año. También había jugado en las divisiones inferiores de Tiro Federal. El conductor del Volkswagen Gol permanece internado en el Hospital Regional.

Dolor en el Hipólito Yrigoyen por la muerte de alumno en accidente de tránsito

Se conocieron nuevos detalles sobre el accidente ocurrido durante la noche del martes, en el que un adolescente de 17 años murió luego de que el Volkswagen Gol en el que viajaba volcara sobre la avenida costera.

La víctima iba como acompañante y cursaba el último año de la secundaria en el colegio Hipólito Yrigoyen. De acuerdo con la información recabada, tenía previsto egresar este año.

El conductor del vehículo, también de 17 años, permanece internado en observación en el Hospital Regional.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad educativa del establecimiento. Durante la mañana de este miércoles, las autoridades del colegio difundieron un comunicado a través de sus redes sociales para acompañar a familiares, amigos y compañeros del joven.

El adolescente también tenía un vínculo con el deporte local. Había integrado las divisiones inferiores del Club Atlético Tiro Federal, donde era conocido y querido. Entre los momentos de su trayectoria futbolística se encuentra una final disputada en 2024 ante Argentinos Diadema en el Estadio Municipal, encuentro que terminó con la victoria del equipo de Kilómetro 27.

Mientras tanto, personal policial y peritos continúan con las tareas destinadas a determinar las circunstancias que provocaron el vuelco.