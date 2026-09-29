Murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto

El legislador fue hallado sin vida esta mañana en su casa. Hace dos semanas había estado internado por una afección cardíaca.

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue hallado muerto este martes en su domicilio de la capital provincial. Las primeras actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que trabajan para determinar las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte, aunque había estado hace dos semanas internado por una afección cardíaca.

Pagotto, de 74 años, había llegado al Senado en diciembre de 2023 como representante de La Rioja por La Libertad Avanza. Abogado de profesión y con antecedentes en la política provincial, durante su paso por la Cámara alta adquirió un rol relevante en temas judiciales y legislativos. Actualmente presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada, entre otras funciones, del tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

El cuerpo del legislador nacional fue encontrado por sus familiares durante las primeras horas de este martes en su vivienda particular. En el lugar se desplegaron las primeras medidas y pericias para establecer qué ocurrió, mientras la noticia comenzó a generar repercusiones en el ámbito político riojano y nacional.

Hace pocos días atrás había participado del debate para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El pasado 24 de septiembre el riojano estuvo en el recinto y había pedido aprobar el proyecto del Banco Central y ver “cómo camina”.

Unas semanas antes de su fallecimiento, Pagotto había estado internado en su provincia a causa de una afección cardíaca y se había ausentado de la sesión en la que se aprobó Inocencia Fiscal II, por lo que sorprendió su presencia en la última sesión del Senado de la Nación.