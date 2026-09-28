TOSCAZO presentó en forma pública y presencial su primer número

La revista cultural alternativa reunió a artistas, familiares y amigos en Patio Ilustrado. Su primera edición recorre música, arte urbano, teatro, fotografía, ficción y experiencias autogestivas de la Patagonia.

Con la presencia de artistas, familiares y amigos, TOSCAZO, Revista Cultural Alternativa, presentó este domingo su primer número en una jornada que tuvo como eje el encuentro y el intercambio entre distintas expresiones artísticas.

La actividad se realizó en Patio Ilustrado, espacio de Liliana Ostrovsky y César Fabián Fredini, quienes cedieron el lugar para esta primera presentación. Durante el encuentro, los directores de la revista, Gerardo Escobar y Verónica Turra, compartieron parte del recorrido que permitió concretar la publicación, lanzada el último 27 de junio.

Verónica Turra y Gerardo Escobar

LA PROPUESTA

TOSCAZO nació con la intención de construir un registro de experiencias culturales que se desarrollan desde Comodoro Rivadavia y otros puntos de la Patagonia. La revista propone un cruce entre música, imágenes, palabras, escenarios y territorios, con especial atención sobre artistas, espacios y proyectos que construyen sus propios recorridos.

La primera edición, correspondiente al otoño de 2026, reúne contenidos de diferentes disciplinas. Entre sus páginas aparecen las historias y recorridos de músicos como Enzo Antoniazzi y Casandra Molinari, el trabajo de arte urbano de Bogdy, la ópera rock de El Brujo y los Entes, la trayectoria de Anto Peralta, la producción artística de Franca Echeverría, el proyecto teatral Ma' Que Teatro y la Feria del Libro Punk y Derivadxs Patagónica.

El número también incorpora la ficción “La historia de Martha Jones”, escrita por Verónica Turra, además de fotografías y registros visuales que acompañan cada recorrido.

La propuesta editorial combina entrevistas y perfiles con una construcción visual marcada por el cruce entre fotografía, diseño y distintas formas de expresión artística.

CULTURA Y TERRITORIO

Uno de los ejes que atraviesa la publicación es la relación entre cultura y territorio. En sus distintas secciones aparecen experiencias vinculadas con Comodoro Rivadavia y otros puntos de la Patagonia, desde escenas musicales y espacios teatrales hasta el arte urbano y proyectos editoriales autogestivos.

En el caso de la Feria del Libro Punk y Derivadxs Patagónica, la revista pone el foco en la itinerancia, la autogestión, la producción artesanal y la circulación de publicaciones por fuera de los circuitos tradicionales.

La presentación permitió además conocer las primeras devoluciones de quienes forman parte de la escena cultural.

Artistas que participaron de la revista destacaron el espacio para mostrar sus trabajos y, especialmente, la posibilidad de encontrarse con creadores provenientes de otras disciplinas. El público también acompañó la propuesta con una respuesta positiva.

El encuentro cerró con una novedad para la continuidad del proyecto: TOSCAZO ya trabaja en su segunda edición, correspondiente al invierno, que será presentada próximamente.

La revista se propone seguir construyendo ese recorrido desde un lugar propio, con la mirada puesta en las expresiones culturales que atraviesan y construyen el territorio patagónico.