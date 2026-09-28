Luque cuestionó al Gobierno por los negocios con Malvinas desde Punta Arenas

El diputado nacional presentó un pedido de informes para conocer qué medidas adoptó el Estado argentino ante una ronda de negocios entre empresas de las islas y proveedores chilenos.

El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para conocer qué acciones adoptó frente a la ronda de negocios que se desarrolla este lunes y martes en Punta Arenas, donde representantes empresariales de las Islas Malvinas buscan avanzar en acuerdos comerciales con proveedores chilenos y en una nueva conexión marítima con el archipiélago.

La iniciativa es organizada por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) y reúne a cerca de 40 representantes del sector privado de las islas con empresas de la Región de Magallanes. Entre sus objetivos figura avanzar en oportunidades comerciales y consolidar una ruta marítima entre Punta Arenas y Stanley, cuyo primer viaje está previsto para noviembre.

Luque centró su planteo en la actuación del Estado Nacional frente a un proceso que, según sostuvo, cuenta con información pública desde hace más de 90 días. En ese sentido, reclamó precisiones sobre cuándo tomó conocimiento el Gobierno de las negociaciones, qué organismos intervinieron y qué medidas fueron adoptadas.

El pedido presentado ante la Cámara de Diputados solicita información sobre las negociaciones entre la naviera Easter Island y la FIDC, la eventual apertura de expedientes, el análisis de posibles infracciones a la Ley 26.659 y el envío de notas de desaliento a las empresas involucradas.

También requiere detalles sobre las gestiones diplomáticas realizadas ante el Gobierno de Chile y la intervención de la Cancillería, la Prefectura Naval Argentina y el Ministerio de Defensa. Además, pide conocer las evaluaciones efectuadas respecto de una eventual aplicación del Decreto 256/2010 a la ruta proyectada.

Otro de los puntos planteados está relacionado con la protesta formal presentada en julio ante Chile por la recalada del HMS Medway en Punta Arenas. Luque solicitó saber si el Gobierno analizó ese antecedente y si existe coordinación entre Cancillería y Prefectura para monitorear actividades logísticas vinculadas con Malvinas en esa ciudad.

El legislador también puso el foco en la posible consolidación de una estructura comercial y logística destinada al abastecimiento de las islas. Según información difundida por la FIDC, el encuentro apunta a generar relaciones comerciales entre empresas de Malvinas y proveedores chilenos, mientras que medios de la región señalaron que la nueva conexión permitiría transportar productos y servicios desde Punta Arenas.

Dentro del pedido de informes se incluyó además una consulta sobre la posibilidad de que la ruta marítima utilice una embarcación bajo una bandera distinta para evitar las restricciones contempladas en la declaración del Mercosur de 2011. Luque pidió al Poder Ejecutivo que precise su interpretación jurídica sobre esa situación y las gestiones realizadas ante Chile.

El diputado sostuvo que el Gobierno Nacional debe explicar las medidas adoptadas frente al avance de esta iniciativa y vinculó el reclamo con las políticas oficiales relacionadas con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.