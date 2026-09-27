Chile condiciona su apoyo a Argentina en la causa Malvinas

El ministro de Defensa chileno avaló el corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas y habló de la relación con Londres.

La relación entre Argentina y Chile volvió a quedar atravesada por la cuestión Malvinas luego de las declaraciones del ministro de Defensa trasandino, Fernando Barros Tocornal, quien respaldó el desarrollo de actividades comerciales entre Punta Arenas y las islas y calificó al Reino Unido como un “país amigo” que "ejerce soberanía en Malvinas hace 200 años".

Por otra parte, en las últimas horas el Gobierno del Reino Unido volvió a endurecer su posición frente al reclamo argentino por las Malvinas. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que la Argentina “no tiene la capacidad de tomar las islas” y sostuvo que su país sí cuenta con los recursos necesarios para defenderlas ante una eventual escalada militar. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el diario británico The Sun.

Los dichos del ministro chileno fueron durante una entrevista con Radio Polar, en Magallanes, en medio de la discusión por la apertura de una ruta marítima entre el sur de Chile y las Malvinas. “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland; pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía”, sostuvo Barros.

Y agregó que una eventual solución debe contemplar “la voluntad e interés de las personas involucradas” y alcanzarse por el camino de la paz. "Una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”, afirmó el titular de Defensa del gobierno de Antonio Kast.

EL RESPALDO A LA RUTA PUNTA ARENAS-MALVINAS

El ministro también fue consultado específicamente por la posibilidad de desarrollar actividades comerciales entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Frente a ese escenario, sostuvo que Chile y la comunidad de Magallanes tienen derecho a desarrollar actividades comerciales dentro del marco legal y afirmó que no veía inconvenientes en que esas operaciones se concreten.

La definición se produce mientras continúa el debate en Magallanes sobre la creación de un corredor marítimo con las islas. El proyecto fue impulsado por autoridades locales y sectores empresariales de la región, que plantean ampliar los vínculos comerciales y logísticos con el archipiélago.

Radio Polar ya había informado durante septiembre sobre el respaldo del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a una apertura comercial con las islas y sobre la discusión en torno a una eventual ruta hacia Puerto Stanley.