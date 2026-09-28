Lando Norris le pidió disculpas a Franco Colapinto: Me equivoqué

El piloto de McLaren había reclamado una suspensión para el argentino tras el accidente que también involucró a Pierre Gasly, pero luego reconoció que sus declaraciones fueron producto de la tensión del momento.

El accidente del Gran Premio de Azerbaiyán dejó consecuencias deportivas para Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris, pero también generó una fuerte discusión alrededor de las responsabilidades y las sanciones dentro de la Fórmula 1. Horas después de haber reclamado públicamente un castigo más severo para el piloto argentino, el campeón mundial decidió dar un paso atrás y se comunicó directamente con el integrante de Alpine.

Norris había terminado el Gran Premio de Bakú con un abandono después de quedar involucrado en el accidente provocado por la maniobra del joven argentino de 23 años durante un relanzamiento. El británico había reaccionado con dureza inmediatamente después de la carrera y hasta planteó que el argentino debería recibir una suspensión.

“Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, había manifestado sin ningún tipo de tapujos el piloto de McLaren. Sin embargo, posteriormente reflexionó sobre sus dichos y decidió escribirle a Franco para disculparse.

El propio Norris explicó públicamente qué ocurrió y reconoció que sus palabras habían sido desacertadas: "En general, ha sido un fin de semana complicado en Bakú y, por supuesto, la carrera terminó de forma decepcionante y prematura. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole perdón por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho".

"Sé que no debí hacerlo y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa: me equivoqué”, expresó. La rectificación de Norris incluyó además una reflexión sobre su propia trayectoria en la F1.

El británico recordó que los errores forman parte de la competencia y que él mismo atravesó situaciones similares durante su carrera: “Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de luchar al límite”, señaló.

Además, dejó en claro que el episodio no modificó su relación personal con Colapinto y aseguró que ambos mantienen un buen vínculo fuera de la pista: “Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana”, concluyó Norris.

Sus nuevas declaraciones marcaron una diferencia evidente respecto de lo que había expresado apenas finalizada la competencia. En ese momento, el piloto de McLaren había cuestionado con dureza la maniobra del argentino y reclamado una intervención más severa por parte de la Federación Internacional del Automóvil.

“Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”, había dicho después de abandonar.

¿Cómo fue el accidente que dejó afuera a los tres pilotos?

El incidente se produjo durante la vuelta 35, luego de la salida del Auto de Seguridad provocado por el abandono de Alex Albon. En el reinicio, el pilarense intentó avanzar por el interior de la primera curva, pero bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su Alpine.

El monoplaza del argentino terminó impactando contra el auto de Gasly, su compañero de equipo. A raíz de ese contacto, el vehículo del francés se desplazó y terminó golpeando al McLaren de Norris. Los tres pilotos quedaron afectados por el incidente. Gasly y Norris debieron abandonar inmediatamente, mientras que Colapinto consiguió regresar a los boxes con daños en su auto.

El resultado fue especialmente negativo para el conjunto fracnés porque Gasly marchaba séptimo y estaba en condiciones de sumar seis puntos. Colapinto, por su parte, ocupaba la décima posición y tenía al alcance una unidad. El accidente terminó eliminando una posible cosecha importante para el equipo francés en una carrera donde sus dos autos estaban dentro de la zona de puntos.