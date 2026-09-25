Franco Colapinto largará 10º en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino, con Alpine, correrá este sábado a las 8 la decimoquinta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el circuito urbano de Baku.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) clasificó este viernes 10º y así largará el sábado desde esa ubicación, cuando se corra el Gran Premio de Azerbaiyán, la 15ª fecha de la temporada de Fórmula 1.

El piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, completó una destacada sesión de clasificación, logrando acceder a la última instancia cronometrada a pesar de las complejidades del circuito urbano de Baku y sin contar con rebufo en su vuelta rápida.

Colapinto estableció un tiempo de 1’44”963/1000.

“Fue muy difícil sin la succión, perdí entre cuatro y cinco décimas en la recta”, detalló el argentino al evaluar la falta de un remolque de aire en el tramo más veloz del circuito.

El piloto de Alpine remarcó que el auto se mostró inconstante durante todo el fin de semana y reveló fallas puntuales que complicaron su rendimiento general en la pista.

“Perdí mucho antes de la curva 15, tuve un problema con la batería y el auto no se sentía bien de vuelta”, reconoció el argentino sobre los contratiempos mecánicos sufridos en las vueltas lanzadas.

Problemas con los frenos y la estrategia para la final

A pesar del valioso resultado conseguido al meterse en la Q3, el corredor argentino dejó en claro que todavía resta trabajo por hacer en la puesta a punto.

“Me están costando mucho los frenajes este fin de semana, no estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear y caliento mucho las gomas”, enfatizó Colapinto.

Por su parte, el inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el campeonato- saldrá primero este sábado en el circuito urbano de Baku.

Russell, de 28 años, logró su duodécima 'pole' en la F1-la quinta del año- al dominar la sesión de calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 42 segundos y 526 milésimas, 837 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

El español Carlos Sainz (Williams) arrancará noveno, un puesto por delante de Franco Colapinto (Alpine).

La carrera principal del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado a las 8 (hora local/Argentina) y será transmitida en vivo por Fox Sports y la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.